Fernando Uribe: “Sería un privilegio compartir con una insignia y un jugador como Falcao”

Fernando Uribe regresó a Millonarios, por segunda vez, y por fin pudo gritar campeón, sueño que, en sus palabras, había tenido desde hace mucho tiempo. Si bien las lesiones lo mermaron durante el semestre, el experimentado delantero entró en la recta final del certamen para aportar su “granito de arena” en la consagración albiazul.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el pereirano de 35 años reveló cómo está viviendo su tercera etapa en el club, contó detalles de la tanda de penaltis de la gran final y en dicho sentido mostró su alegría por haber sido campeón con una institución que considera como “su lugar en el mundo”.

Reveló además el pedido de su familia en este último tramo de su extensa carrera, los recuerdos de su madre y se refirió a la posibilidad de compartir camerino, e incluso alineación, con Radamel Falcao García.

Campeón con Millonarios

Sueño cumplido: Yo no estuve en el título de Copa, el año en que fueron campeones fue cuando me fui al Junior. En este tercer paso, después de haber estado cerca en 2015 con la semifinal y en 2021 con la final, lo había buscado, había hecho cosas importantes con el equipo, pero me faltaba eso. Quería disfrutar y sentir el ser campeón con esta institución. Ahora, después de tanto, lo estoy haciendo. Disfruto mucho, disfruto el momento, pasan los días y sigo igual de feliz que el momento en que cobró el penal Larry (Vásquez).

La emoción por el título continúa: He visto la tanda de penaltis un par de veces: los últimos penales, las atajadas de Álvaro (Montero), el penal de Larry y siempre da esa misma emoción. Fue un momento muy especial para todos porque venían pasando muchas cosas dentro del grupo, formamos un grupo unido, lo queríamos y teníamos en mente ese objetivo (ser campeones), creíamos que habíamos hecho méritos, aunque indudablemente en estas instancias los méritos no cuentan sino que hay que hacerlos realidad. Gracias a Dios y con este gran grupo que formamos finalmente pudimos celebrar.

Nerviosismo por la tanda de penaltis: Álvaro y Juanirto estudiaron muy bien, junto con el preparador de arqueros, a los cobradores de ellos. El día antes lo practicamos, pero teníamos cámaras en el entreno y era difícil no pensar en que la imágenes eran vistas y se podían analizar. Era difícil tener una práctica pensando en la final. Para el grupo, queríamos cerrar la final antes de los penaltis, teníamos la ilusión de poder anotar primero y ahí llevar el ritmo del partido, pero se dio esa jugada de Nacional que termina siendo un golazo con la única llegada que tuvieron y cambia toda la dinámica del partido. Después lo logramos empatar y llega ese momento. Por más que lo hayamos practicado, en ese instante (antes del cobro) uno piensa en mil cosas y es la decisión del momento. Le doy mucho valor a los compañeros que cobraron.

Uribe era el quinto pateador de la tanda: En el cobro, sí estaba en la lista de los 5 y algo pasó en ese momento. Larry entra por mí y termina cerrando esa serie. Le voy a agradecer toda la vida la verdad.

Título dedicado a su madre: El último año no fue para nada bueno en muchos aspectos: familiares, profesionales, lesiones, la partida de mi mamá. En ese momento (el penalti del título), fue como que se me venía todo a la mente, todo lo que había logrado superar. Hay instancias en las que uno piensa, más a mi edad con una carrera larga, en dejar todo, parar de jugar, pero las persona que tengo cerca me dieron siempre ese apoyo, ese impulso y el ánimo de continuar. Tengo dos hijas que son mi motor y quieren que yo siga jugando hasta los 40, mi esposa también disfruta mucho todavía esas cosas que pasan. Cuando pasaron las positivas y también en las negativas fue mi soporte. En ese momento se me venía todo, quería hacerle ese tributo a mi mamá, que, como lo digo siempre, fue la primera que me llevó a un entreno de una escuela de fútbol. Ella se merecía estar acá, pero ahora que no lo está queda entregarle el triunfo a ella.

Futuro próximo: ¿Seguir en Millonarios o retirarse?

Amor por Millonarios: Es donde yo me he sentido querido, donde me he sentido bien cada vez que he venido. Hay partes en donde uno siente que es su lugar y yo he estado en muchos lugares a lo largo de mi carrera, pero Millonarios es en donde mejor me he sentido. Disfruto cada vez que pasan cosas buenas aquí y obviamente conseguir un título era lo máximo en este momento de mi carrera. Gracias a Dios pudimos volver en un buen momento, al final del torneo, cuando podíamos aportar desde donde nos tocara: dentro del campo, fuera, en el camerino, en las concentraciones. Podía aportar ese granito de arena que nos ayudara a lograr el objetivo y fue así. Lo hablábamos la vez pasada, cada uno del equipo tuvo un momento especial y eso hace que todos nos sintamos parte de ese triunfo.

Retirada deportiva: Tengo contrato hasta diciembre. De aquí a esa fecha va a haber mucho tiempo para tomar decisiones y dependerá de qué quieran conmigo dentro del club, pero yo vivo agradecido con lo que han hecho por mí, con volverme a recibir, haber tenido tres ciclos diferentes. No es sencillo volver después de salir. Vivo agradecido con eso. Voy a pensar qué pasará después… Jugar hasta los 40 lo veo lejos, pero el cuerpo irá diciendo, las sensaciones que vaya teniendo. En los momentos en que pude jugar y estuve bien físicamente, me sentí bien. Pude aportarle mucho al grupo, en el día a día se sentía mejor y ahora espero que este semestre sea tranquilo en cuanto a las lesiones, venía cargando una, desde que estaba con Junior, que ha sido la más complicada de mi carrera y me llevó a tener desbalances. Estoy con el trabajo de fortalecimiento que necesitaba y ahora esperar que este semestre pueda jugar la mayor cantidad de minutos posibles y sentir que todas las lesiones quedaron atrás.

Anécdota del “pollo asado”: Cuando regresé, dentro de las chanzas de las personas que me dieron ese visto bueno o se manifestaban en redes sociales positivamente con mi regreso, decían que al volver tenía que traer el pollo asado, como cuando llega el marido tarde a la casa. Pasó todo el semestre, no había hablado de eso y el día después del título caí en cuenta. Se me vino a la mente trinar eso y recibí respuestas positivas. Sí valió (el título), me perdonaron.

Jugar junto a Falcao: Por supuesto que me gustaría jugar con él, soy uno más de los que hace toda la fuerza del mundo para que venga y ojalá se cumpla estando acá yo todavía. Sería un privilegio compartir camerino, compartir el día a día con una insignia y un jugador como Falcao, por lo que significa para el fútbol colombiano y por lo que ha hecho a nivel mundial. El solo hecho de compartir sería un privilegio grandísimo. Si se da, quedará para el recuerdo de por vida.