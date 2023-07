Polémicas declaraciones de Yoreli Rincón e Isabella Echeverri por la lista del Mundial

Daniela Montoya, Carolina Arbelaez, Isabella Echeverri y Yoreli Rincon durante un partido de la Selección Colombia en 2015 (Photo by Clive Rose - FIFA/FIFA via Getty Images) / Clive Rose - FIFA

El Mundial de Australia y Nueva Zelanda está por comenzar, en 15 días rodará la pelota en Oceanía para dar inicio al evento más importante del fútbol a nivel de selecciones.

Colombia, que integra el Grupo H junto a Corea, Alemania y Marruecos dio a conocer el pasado martes la lista de 23 jugadoras convocadas para enfrentar la gran cita. Nelson Abadía recurrió a la mezcla de futbolistas de experiencia y juventud como fue usual en sus microciclos.

Sin embargo, en la lista, brilla por su ausencia el nombre de algunas jugadoras experimentas como: Yoreli Rincón, Natalia Gaitán, Isabella Echeverri y Vanessa Córdoba, entre otras.

Natalia Gaitán no está en la tricolor desde los Juegos Panamericanos y Vanessa Córdoba y Yoreli Rincón desde el año 2018. Por su parte, Echeverri le dijo adiós a su carrera el pasado 21 de febrero con unas cotundentes declaraciones: “Me retiro del fútbol profesional para darle la bienvenida a una mujer que apareció en Marzo del 2019 pidiendo respeto e igualdad en la Selección Colombia, que silenciosamente fue oprimida y se mantuvo dentro de mí”, expresó en su publicación.

Reacciones a la convocatoria

Una vez conocida la lista de convocadas para el Mundial que comenzará el próximo 20 de julio, las jugadoras no se guardaron nada y no ocultaron su tristeza al no hacer parte de las citadas.

“No les voy a mentir, ayer fue un día duro. Me retiré

hace 6 meses, pero ver esa lista y saber que nunca me dieron ni una oportunidad, cuando lo merecía, fue más difícil de lo que pensaba”, confesó Echeverri en un trino.

Echeverri, además, dijo que no se arrepiente de las denuncias que hizo en el pasado, pese a que, según ella, fue vetada y le costó el puesto en la Selección.

Lo volvería a hacer 1 y mil veces. Mi legado será desde fuera, siempre con la bandera de la justicia, inclusión y equidad en la mano. Gracias por todos los mensajes bonitos 🫶🏼 https://t.co/O7p9sEdlGN — Isabella Echeverri R (@Isaeche11) July 5, 2023

A pesar de seguir vigente en Europa y ser la segunda goleadora histórica de la Selección, Yoreli desapareció de los listados, pero también comentó la convocatoria de la Selección.

“Hoy, que ya no tuve más esa oportunidad, sé que se la diste a personas y jugadoras que tienen todas las capacidades, madurez y experiencia para afrontar esta cita contigo”, escribió Rincón en su cuenta de Instagram.

Vanessa Córdoba también envió un mensaje a las jugadoras que representarán al país en la cita orbital: “La mejor energía para todas! Desde Colombia estaremos haciendo fuerza para que sea un mundial extraordinario y podamos seguir sumando argumentos para mejorar las condiciones de liga local”, expresó en su cuenta de Twitter.

La mejor energía para todas! Desde Colombia estaremos haciendo fuerza para que sea un mundial extraordinario y podamos seguir sumando argumentos para mejorar las condiciones de liga local.



Vamos Colombia! En especial Angela y @06montoya 💚 https://t.co/IOipwNRJso — Vanessa Cordoba (@VCordoba1) July 4, 2023

Por ahora, el equipo nacional ya tiene a su lista de jugadoras para el mundial. Sin embargo, desde la Federación se sigue negando el supuesto ‘veto’ y el entrenador Nelson Abadía apunta hacia una elección basada en las estadísticas y como expresó en febrero para los micrófonos de Caracol Deportes Sábado “Ahora hay una renovación importante de todas nuestras jugadoras y vamos a ir creciendo (...) lo más importante es que tenemos jugadoras que están reemplazando a esas jugadoras que fueron importantísimas para la selección”, dijo en su momento.

Colombia debutará en el Mundial el próximo 24 de julio a las 9:00 p.m. hora colombiana ante Corea del Sur.