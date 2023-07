Plantón de protesta en el puente Barragán por demoras en intervención por parte de Invías

Armenia

Hoy habrá plantón en el puente Barragán entre Quindío y Valle del Cauca por las demoras en la intervención de esta estructura que lleva 9 meses cerrado y el Invías no ha dado claridad frente a la situación.

Precisamente hoy se espera la visita del director Nacional de Invías encargado, Juan José Oyuela Soler donde se espera dé a conocer que ha pasado con la intervención.

Amparo Hurtado coordinadora de la Veeduría Cordillerana manifestó que a las 2 de la tarde han convocado a un plantón en el sector de Barragán por la falta de soluciones frente a la intervencion del puente.

Plantón hoy en Barragán, Quindío. Foto Cortesía Veeduría

A través de un comunicado la Representante a la Cámara por el Quindío Piedad Correal advirtió que los daños del puente sobre el río Barragán, que sirve de límite entre el Quindío y el Valle del Cauca, se han agravado de manera peligrosa y las obras de recuperación no avanzan

La congresista advirtió que no es posible que se siga incumpliendo el cronograma de recuperación del puente, toda vez que cuando se debía estar anunciando qué capacidad tiene esa infraestructura para darle paso provisional a vehículos livianos, lo que se evidencia, al contrario, son atrasos y mayores problemas.

Y agregó “Cuando indagué sobre los compromisos adquiridos, se me informó que al puente no se le ha podido hacer la prueba de carga, por cuanto se detectaron problemas de soldaduras y fracturas en la estructura, que a la fecha no se han solucionado, problemas que debieron haberse detectado hace más de seis meses, cuando se firmó el convenio entre Invías y la Gobernación del Valle. Se requieren soluciones inmediatas”

Altas expectativas de la comunidad sobre intervención en puente Barragán