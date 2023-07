“No es justo lo que hizo”: dejan libre a sospechoso de muerte de una estudiante

Cartagena

Con heridas propinadas con arma blanca y signos de violencia en su cuello fue hallada muerta dentro de su vivienda en el sector Zarabanda del barrio Olaya Herrera, Luisa Higuera Jiménez, una estudiante de enfermería de 23 años que deja dos hijos pequeños y desde hace cinco años vivía con su compañero sentimental.

El coronel Wharlinton Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, confirmó a través de los micrófonos de Caracol Radio que se trataría de un caso de feminicidio cometido presuntamente por la pareja de la mujer. El alto oficial aseguró que el hombre fue capturado por unidades del cuadrante minutos después del hecho, sin embargo, lo dejaron en libertad mientras salen los resultados de la necropsia de Medicina Legal.

Luis Valiente, pastor cristiano y padrastro de Luisa, manifestó que su hija sí fue asesinada por su compañero sentimental durante una acalorada discusión que ambos tuvieron dentro de la casa.

“Llegamos a la casa de nuestra hija y la noticia con la que nos encontramos fue que ellos estaban peleando. Vimos el cuerpo sin vida tirado en el piso, él la mató. La versión que él nos dio a nosotros fue que ella se ahorcó en el baño, pero allí no había cabuya y ni siquiera hay un palo arriba donde pudiera amarrar la cuerda. No se escuchó nada porque la única vecina que pudo haber oido tenía un equipo de sonido prendido a todo volumen”, manifestó Valiente.

Los allegados de Luisa aseguraron que, tras la inspección técnica, el CTI de la Fiscalía reveló que el cuerpo tenía puñaladas en la parte superior de uno de sus ojos y en su cuello. De igual forma, agregaron que la hija mayor de la hoy occisa confesó ver a la pareja discutiendo y posteriormente la agresión.

“Al enterarnos de la noticia llegamos a la casa y encuentro a mis dos nietas muy asustadas. Yo me percato que nuestra hija ya estaba muerta, por eso no hice ningún intento por levantarla, lo único fue darle los primeros auxilios. Una de las hijas confesó que el papá mató a su mamá ahorcándola, entonces todo apunta a que él sí cometió el homicidio. La niña también le manifestó a uno de los tíos que ambos estaban peleando”, concluyó Valiente.

Tras la libertad de su compañero sentimental, los familiares de Luisa Higuera procederán a instaurar la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación con el propósito de evitar que el crimen se quede en la impunidad. También confirmaron que las peleas entre la joven estudiante y su pareja eran constantes, e incluso en varias ocasiones le pidieron que se separara de él.

“Después de que él dio la noticia manifestando que supuestamente ella se había ahorcado, huyó en una motocicleta. Le informé a la Policía lo sucedido y lo capturaron en la casa de la hermana en el sector El Progreso. Las autoridades nos dicen que lo dejaron libre porque no hay pruebas ni denuncias, sin embargo, en la Fiscalía cuando nosotros llegamos el portero nos dijo que inmediatamente por la manera como se había dado el proceso la denuncia se activaba automáticamente. Cómo es posible que a este hombre lo hayan soltado, no es justo lo que hizo con ella. Era una niña que no andaba en fiestas, ella lo atendía mucho”, expresó.