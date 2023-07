Larry Vásquez revela cómo terminó pateando el penal definitivo: “no estaba en los planes”

Millonarios ganó la final más importante en la historia del fútbol profesional colombiano superando a Atlético Nacional desde el punto penal luego de que en los 180 minutos empataran 1-1.

Álvaro Montero fue la gran figura del compromiso, se vistió de héroe y le entregó la estrella 16 a los embajadores atajando los penales de Jarlan Barrera y Cristian Zapata. Por el lado de Millonarios anotaron Juan Carlos Pereira, Jorge Arias y Larry Vásquez. La serie quedó 3-2.

Cambio de último minuto

La inclusión de Larry en la lista de cobradores fue toda una sorpresa, ni siquiera pensó que fuera a jugar porque el tiempo se estaba acabando. El jugador confirmó este miércoles en El VBar Caracol que no estaba en los planes patear: “No estaba pronosticado (que él entrara) porque era minuto 89 y estaba Pereira listo para entrar, ya no había tiempo ni más cambios”, contó Vásquez.

Además, narró cómo se tomó la decisión de que fuera Larry quien entrara sobre el final del partido: “Yo veo que lo van a meter (a Pereira) y me voy caminando hacia el banco y ya dije ‘vamos a hacer fuerza para los penales’, iba caminando cuando de repente el profe me mira como dos segundos y voy hacia donde él y le pregunto ‘¿profe voy a entrar?’ y me dice ‘sí’ yo me quito el peto y la chaqueta y entro.

Decisión de los cobradores

Así como no estaba en los planes de nadie que Larry entrara sobre el final del partido, tampoco estaba presupuestado que él fuera uno de los cinco cobradores de los penales: “Yo era como el sexto-séptimo… por algunos motivos resulto en esos inicialistas, la verdad no escogí ser el quinto, simplemente se dio por organización y por el requerimiento de los que estábamos ahí. Siento que no hubo una forma más perfecta e idónea en que yo estuviera ahí, que entrara al último minuto y en que quedara de último y me tocara a mi ejecutar el último penal para quedar así en la historia de esa final y en la historia de Millonarios”, contó el jugador.

En el momento en que llegó su turno de cobrar el quinto penal, él junto a sus compañeros seguían celebrando que Montero había atajado el cobro de Jarlan Barrera, luego caminó hasta el punto blanco y recibió unas palabras de aliento del portero embajador.

“Cuando iba a patear estaba decidido, yo seguramente no soy el mejor cobrador o el más asertivo en los penales pero sí tenía claro hacia donde iba a patear, lo había entrenado, iba a patear cruzado y muy duro, era algo que tenía planeado y sucedió”, confesó Larry sobre su cobro al palo derecho de Mier.

¿Sirve entrenar los penales?

El centrocampista expresó que el acierto o error al cobrar los penales es muy relativo y que no hay una verdad absoluta a la hora de ejecutar estas acciones.

“Hay gente que le pega durísimo, en el caso de Dorlan tiró a matar a Montero y se le fue por arriba, Jarlan quiso darle suave, colocado y esperar a que el arquero se moviera; entonces no creo que haya una verdad sobre el tema de los penales, es un tema de decisión y del que menos dude, el que más se haga fuerte mentalmente”, sentenció.