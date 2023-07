Iglesia católica espera que el 15 de julio se instale mesa de negociación en Buenaventura

Colombia

A propósito de la crisis de seguridad y los hechos de violencia que se vienen presentando en Buenaventura por los enfrentamientos entre los grupos armados Shottas y Espartanos, el Arzobispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo insiste en que urge avanzar la mesa de negociación, por lo que esperan que la próxima semana pueda iniciar el proceso.

“En el distrito de Buenaventura nosotros todavía no hemos tenido hasta hoy una mesa de negociación, no se ha negociado con nadie. Lo que hemos tenido son gestos de buena voluntad que hemos tratado de acompañar para que los dos grupos que se disputan el territorio, llamados Shottas y Espartanos, no haya agresión entre ellos, que fue lo que hicimos en septiembre del año pasado”, aseguró.

De acuerdo con el arzobispo Jaramillo, gracias a esta tregua que se estableció se consiguió una disminución de los homicidios y las agresiones entre estos grupos, sin embrago, aún no ha habido una negociación con el estado colombiano.

“Apenas creemos que ahora la próxima semana, posiblemente sea el 15 de julio, se instale oficialmente la mesa pública socio jurídica de negociación, donde ya el estado colombiano se va a sentar con ellos y seguramente vamos a estar allí con los empresarios de la ciudad, los organismos institucionales que tiene Buenaventura, algunos garantes internacionales y nosotros como acompañantes”, dijo.

Ante esto la iglesia aclaró que su papel es acompañar y facilitar este tipo de negociaciones entre las bandas criminales de esta región del país e insistió en que su visión es “de querer cuidar y proteger la vida de ellos mismos”.