Habitantes de Ituango hicieron un plantón para pedir que los dejen vivir en paz

Antioquia

Este miércoles y con muy pocas personas un grupo de habitantes del municipio de Ituango dejaron a un lado el miedo que les provocan los grupos armados ilegales y realizaron un plantón en el parque principal para rechazar los hechos violentos que ya cobró la vida de cuatro líderes sociales este año en esa población del Norte Antioquia según la Fundación Sumapaz.

Las pocas personas que asistieron insisten en que se debe visibilizar la problemática para poder llamar la atención de las autoridades y que se les garantice la seguridad y el derecho a vivir en paz.

“Por favor dejen a la población civil, a la población campesina, no la sigan asesinando, déjennos en paz. El campesino en Ituango lo único que quiere es trabajar, aquí no somos violentos, la violencia es importada en este municipio”, dijo el concejal Oscar Palacio uno de los participantes del plantón.

El corporado lamentó la poca participación de la comunidad en una actividad que debía congregar a todo el pueblo, ya que es la misma población a la que están asesinando, pero indicó que es más fuerte el miedo y lo comprendió, pero pidió mayor compromiso con estas causas para que sean escuchados.

EPM asumirá el costo de la reducción de la tarifa de energía

Denuncian nuevas invasiones de tierras en Urabá, Antioquia

“La gente no quiere involucrarse en eso porque es tanto el miedo que piensan, yo no quiero que me vean eso, porque después ya van a decir que yo estoy de parte de uno o del otro y sí la gente ya opta por no involucrarse en nada”.

Otro habitante del municipio que también acompañó el plantón Iván Graciano lamentó con preocupación la actual situación de violencia que atraviesa el territorio.

“Creo que frente a los acontecimientos que están ocurriendo acá en el municipio no podemos ser indiferentes ante esta situación de los asesinatos de líderes sociales, de nuestros campesinos cada vez están dejando más hijos huérfanos y más mujeres viudas”.

El temor de la comunidad es que ayer fue un líder social, hoy otra mujer líder comunitaria y mañana puede ser cualquier otro habitante de Ituango, piden de nuevo una intervención urgente de las autoridades.