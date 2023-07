Denuncian supuesta participación en política del alcalde de Pensilvania, Caldas.

Manizales

En esos videos se escucha en medio de un evento al alcalde de Pensilvania en Caldas, Jorge Orlando García, al parecer mostrando su apoyo a un aspirante a la alcaldía de ese municipio, Francisco Gutiérrez, quien estaba en el mismo evento y donde también participaban el representante a la Cámara Juan Sebastián Gómez, el ex secretario de infraestructura departamental, Luis Alberto Giraldo y Hernán Penagos, ex presidente del Consejo Nacional Electoral.

Estos son apartes del discurso que hizo en un evento, “como se lo he dicho a muchos de ustedes, un hombre que ha sido leal que fue trascendental en nuestra campaña de la Alcaldía, que han estado ahí, está haciendo esa tarea para para llegar, además que miren es una persona honorable, es una persona que lo conocen en todos los rincones del municipio, en todas las veredas, que nadie tiene para decir de Pacho (…) Yo le digo que me alegra mucho que usted esté en esa aspiración y como se lo he dicho aquí. Nosotros estamos listos para ayudar a los amigos. Aquí hay un poco de concejales y hay otras listas que se vienen pensando (…) Yo le he dicho a Pacho y a muchos de ustedes vengan, hay que empezar a armar ya comités, para ir planificando lo que va a ser”.

Por su parte Francisco Gutiérrez, aspirante a la Alcaldía de Pensilvania en el mismo evento destacó su deseo de ser apoyado por el alcalde actual para continuar con su deseo de ser el mandatario de este municipio, escuchemos algunos apartes de su discurso.

“Entre ellos quiero refrendar mi candidatura con el respaldo del señor alcalde porque, señor Alcalde mi deseo es que usted me respalde, quiero ese respaldo y también me diga sinceramente si no me va a respaldar, no me pongo bravo, pero yo sigo, yo sigo y hoy de frente (…) agradezco a que el señor Alcalde me respalde, lo necesito, quiero que me respalde”.

Por lo anterior el Alcalde de Pensilvania, Jorge Orlando García, habló sobre este evento con el aspirante Francisco Gutierrez, frente a lo cual dijo que no tiene recuerdos del mismo, “lo que yo les puedo decir es que hoy en Pensilvania no hay ningún candidato escrito reportado, pues, por la Registraduría, la persona que ustedes mencionan, Francisco Gutiérrez tiene miles de fotos conmigo porque él estuvo vinculado a la alcaldía y a mi campaña política, entonces seguramente juntos estuvimos en varios escenarios tanto de manera particular, en lo político (...) Él algunas veces hace presencia como como lo podía hacer cualquier persona de nuestro municipio de manera que realmente el contexto de los vídeos no lo recuerdo ya mismo iniciaré pues, las indagaciones de qué escenario fue porque porque realmente eso no debe ser reciente y realmente no recuerdo exactamente el contexto”.

Frente las candidaturas y la participación en política de funcionarios públicos, desde la Corporación Cívica de Caldas hacen un llamado a todos los aspirantes y en especial a los funcionarios públicos de abstenerse a participar en eventos políticos, inauguraciones y demás actos donde pueda relacionarse con participación en política, debido a que esto es un delito, así lo destacó Sania Salazar, Gerente de esta corporación encargada de hacer veeduría en estos tiempos de campañas políticas.

