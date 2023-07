Cuatro años sin avances cumple investigación del robo de un vehículo en Cartagena

Cartagena

La venta de un vehículo Renault Logan modelo 2015 se convirtió en toda una pesadilla para Jairo Alfonso Rueda desde el año 2019. Él decidió hacer negocio teniendo en cuenta que el automotor ya tenía una orden de embargo con el banco mediante el cual adquirió el crédito.

El afectado contó ante los micrófonos de Caracol Radio que conoció al presunto comprador en el taller donde le estaba haciendo unos arreglos al vehículo, con el propósito de venderlo en las mejores condiciones técnico mecánicas.

Días después Jairo y el supuesto comprador tranzaron la venta del automotor en 12 millones de pesos, con la condición de una consignación inicial de un millón de pesos para poder pagar varios comparendos que estaban registrados en la plataforma del SIMIT.

“El señor me entregó el millón de pesos y se comprometió a darme el resto cuando pagara las fotomultas, se aprovechó del desespero que tenía por resolver la situación con el banco para robarse mi vehículo. Cuando tenía el vehículo en el taller donde estaba haciendo los arreglos, el señor le dice al mecánico que iba a sacarlo porque lo iba a revisar el latonero, lo cual ya habíamos arreglado previamente, pero todo se iba a dar cuando él me hiciera la entrega del resto de la plata. Ese mismo día lo sacó del taller y se llevaron el carro para la ciudad de Barranquilla”, expresó Rueda.

Jairo reiteró que, al ser alertado por el mecánico del taller sobre lo ocurrido, intentó contactarse con el presunto comprador, quien de inmediato apagó su teléfono celular y lo bloqueó de las diferentes redes sociales.

“Desde el 2019 a la fecha no ha tenido ningún resultado hasta hace un mes que la Fiscalía dio orden de captura al vehículo. Este señor al parecer es de Lorica, Córdoba, sé que se lo llevaron para Barranquilla por las indagaciones que hizo Policía Judicial, el investigador me pasó toda la información y yo me tomé la tarea de llamar al señor que utilizaron para sacar el SOAT. También me enteré de comparendos hechos en la ciudad de Barranquilla, lo que quiere decir que el vehículo sigue andando”, concluyó.

Jairo Rueda pidió a las autoridades acelerar las investigaciones y cumplir con la orden de captura del vehículo emitida recientemente.