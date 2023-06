“Gabo estaría fascinado”: Rodrigo García Barcha sobre la experiencia de Petro en el poder

Rodrigo García Barcha habló sobre su padre Gabriel García Márquez y lo que considera que su padre pensaría sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro. Además, contó que este año es el invitado de lujo del Festival Gabo 2023, evento que inicia este 30 de junio.

Festival Gabo

Sobre el Festival Gabo de este año indicó que anteriormente había participado en reuniones virtuales. “He estado antes en Cartagena en eventos de lo que antes era estrictamente la Fundación y, por supuesto, en reuniones del Consejo de la Fundación, pero es mi primera vez en el Festival Gabo”, comentó.

Adicionalmente, mencionó que en años anteriores ha notado la gran asistencia con la que cuenta el Festival Gabo. “Siempre me sorprende la calidad de los periodistas, la cantidad de los premiados y la cantidad de programas que se organizan. Tiene un gran poder de convocatoria lo que fue originalmente la Fundación de Periodismo y ahora lo que es el Centro Gabo. Me parece impresionante el poder de convocatoria, la reputación que tiene entre los mejores periodistas de habla hispana”.

Legado de Gabriel García Márquez:

Pese a que Gabriel García Márquez falleció hace ya unos años, su hijo siente a diario su presencia. “Como reflexión personal, cotidianamente todavía tengo conversaciones con mis padres. Creo que los padres tienden a crecer mucho, se vuelven gigantes después de muertos. A medida que uno va creciendo y los va alcanzando en edad, hay una relación personal muy cotidiana aunque están ausentes”.

García mencionó que le gustaría analizar con su padre el acontecer diario, y justo por esto es que lo recuerda con frecuencia. “No son conversaciones realmente sobre lo que se quedó en el tintero, sino me daría mucha curiosidad por su verso y ver cómo comentaríamos el presente, lo que está sucediendo. Gabo no vio el triunfo de Trump, la guerra en Ucrania y el auge no solo del neofascismo, sino de (y esa es una de las importancias de la Fundación de Periodismo) esta explosión de la no verdad. De las noticias falsas”.

Con lo anterior, mencionó que está seguro que su padre vería con mucha curiosidad los hechos recientes. “Ahora ya no estamos en desacuerdo sobre un punto de vista y otro, sino entre sí algo es verdad o no. O sea la mentira ha tomado un papel central en la vida pública, política, periodística. Mis conversaciones son más bien esa imaginación de pensar qué diría Gabo de lo que se está viviendo con el calentamiento global, el auge del neofacismo, la reciente explosión y el crecimiento rápido de la inteligencia artificial. Es impresionante pensar que él no vivió eso, pero lo habría vivido con un gran interés. Además, de la posición de persecución de los periodistas ”.

Asimismo, confesó que su padre es muy admirado en el mundo y que con frecuencia conoce gente que lo ha leído. “En cuanto a la presencia de Gabo y su obra, digo por donde voy veo que la gente lo sigue leyendo o lo han leído. La gente sabe que soy hijo de Gabo entonces me hablan de él. Siempre me cruzo en artículos, en programas de televisión, en documentales que la reputación de Gabo sigue muy vigente. Se le sigue considerando uno de los grandes autores del siglo XX y quizá más allá del siglo XX”.

“Gabo estaría fascinado”: Rodrigo García Barcha sobre la experiencia de Petro en el poder

García Barcha comentó que es muy probable que su padre estuviera “fascinado” con Petro en el poder. “Creo que definitivamente él siempre fue de izquierdas. Entonces hubiera estado definitivamente interesado y emocionado en ver cuál sería la experiencia, la aventura de un presidente, no sólo de izquierda, sino que no perteneciera a los dos partidos históricos, que eso es igual de importante. Entonces estaría por supuesto fascinado con la experiencia”.