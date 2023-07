Sebastián Viera dio a conocer algunos de los invitados a su partido de despedida

Todo listo para el partido de despedida de Sebastián Viera. El próximo 8 de julio, el experimentado arquero uruguayo le dará el adiós definitivo al Junior de Barranquilla, club con el que jugó durante 12 años y con el que consiguió siete títulos locales.

En el Estadio Metropolitano, escenario que lo vio brillar con espectaculares atajadas e incluso goles de pelota quieta, Viera disputará un partido de despedida con varios jugadores históricos del cuadro tiburón y aprovechó su charla en El Alargue de Caracol Radio para dar unos cuantos detalles de su futuro deportivo.

“El sábado a las 5 de la tarde el partido, vamos a arrancar la transmisión a las 4 de la tarde. Estamos organizándolo, seguiremos trabajando en la organización, queremos que sea una linda tarde, un lindo show y que todo salga bien”, indicó en un primer momento.

Y respecto a los asistentes al compromiso, develó: “José Luis Chunga, Iván Vélez, Braynner García, Caracho Domínguez, James Sánchez, Jorge Aguirre, Víctor Cortés, Teófilo Gutiérrez, Pibe Valderrama, Luis Díaz, Giovanni Hernández, Martín Arzuaga, Édison Toloza, quizás se me pasan algunos más, pero lo importante es que todo salga bien. Vamos a enfrentar al Junior actual, lo importante es despedirme de la gente que no se pudo hacer en la cancha, que sea una tarde de fútbol, de sentimientos, la hinchada se va a encontrar con jugadores que quiere”.

Futuro futbolístico incierto

Viera, de 40 años, reafirmó su posición de no jugar en otro equipo colombiano que no sea el Junior o uruguayo que no sea Nacional. Esto a pesar de haber recibido ofertas, para ser exactos cuatro del FPC.

“No iba a jugar en otro equipo que no fuera Junior y siempre dije eso, lo mantengo con todo el respeto para los demás equipos. No puedo hacer algo contrario a lo que dije en más de 12 años, mi sentimiento es jugar con Junior. Tengo una edad en la que me permito decir basta... No iría a otro país haciendo un sacrificio para mi familia”, expresó.

Por lo pronto, el experimentado guardameta se encuentra en la capital del Atlántico disfrutando de su familia, disputando campeonatos amateurs “para correr, estar bien físicamente, para estar activo y disfrutar” y preparándose para su próximo paso (una vez defina su retirada) como director deportivo.

Incluso se dio a conocer el lanzamiento de un documental sobre su vida en Barranquilla junto a su esposa e hijos, el cual se llamará “El eterno capitán”.