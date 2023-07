Ruta Pacífico llegó a Tumaco

Tumaco-Nariño

Durante dos días Caracol Radio hizo presencia en el puerto de Tumaco, en desarrollo de la Ruta Pacífico de Prisa Media, que recorre en esta oportunidad el sur occidente colombiano.

En el marco de la celebración del Carnaval del Fuego Caracol Radio habló con representantes de distintos sectores sobre la importancia de esta fiesta para los habitantes del puerto y como éste se ha convertido en un atractivo más en materia de turismo por su gran contenido cultural, manifestaciones artísticas y conciertos.

El puerto además ofrece por estos días y hasta el mes de octubre el avistamiento de las Ballenas, una oportunidad maravillosa de vivir un espectáculo natural.

Valentina Morán, gerente del Hotel Villa del Sol aseguró que la infraestructura hotelera de Tumaco permite a los visitantes gozar de servicios de alta calidad y para todos los gustos, de igual manera destacó el acompañamiento de las autoridades para que los turistas se sientan seguros en sus playas.

#RutaRegiones#Pacífico

Hasta el mes de octubre el pacífico de Nariño ofrece el espectáculo natural del paso de las ballenas jorobadas, el sector hotelero presto para la llegada de turistas



🗣Valentina Moran, gerente comercial Hotel Villa del Sol pic.twitter.com/8TwP7Y0IRr — Caracol Pasto (@CaracolPasto) July 4, 2023

“La gastronomía del puerto entre las mejores”

Sin duda la comida que se sirve en el puerto nariñense, es una de las más reconocidas en el litoral, el conocimiento sobre la preparación de platos de mar, que se trasmite de generación en generación y la utilización de especies propias de la región distingue la gastronomía del puerto. María Palomino, creadora de la escuela taller de cocina, asegura que además de este conocimiento ancestral existe amor por conservar esta tradición lo que hace que persista en el tiempo.

María Edilma Palomino- Escuela taller de cocina. Ampliar

Paz sabor

Así se denomina la barra de chocolate que se produce por parte de la organización Agromira creada hace veinte años, la cual posibilita que decenas de familias tengan un sustento. Inicialmente la organización trabajaba con cultivo de aceite de palma que fue reemplazado por cacao.

“Yo crecí en Tumaco, sin fronteras, Tumaco es un territorio de paz, era otro mundo cuando me desplazaba por ríos y quebradas, sin pensar que algo me podía pasar, el futuro se nos acercó y ya la gente ya no permite que cualquiera transite por su territorio”: asegura Segundo Domitilo Sevillano, de Agromira.

Al preguntar sobre el origen del nombre de su chocolate asegura que “La paz que representa el cacao está en una barra de chocolate, una paz silenciosa en las familias que cultivan el cacao, y sabor porque el sabor que tiene el cacao de Tumaco, por sus características organolépticas en único y ha si ha quedado reflejado en encuentros internacionales en donde ha sido premiado, como por ejemplo Japón, París y Perú.

Segundo Domitilo Sevillano, de Agromira. Ampliar

Es tan relevante esta actividad que en septiembre se prepara el Chocofest que en esta oportunidad contará con invitados de Ecuador, Caquetá. Guaviare.

Según Raúl Araujo, director de competitividad de la Cámara de Comercio del puerto el festival del chocolate dignifica la labor de los cacaoteros de la región.