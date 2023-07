Preocupación en una clínica de Manizales por las millonarias deudas que deja Asmet Salud

Manizales

Y es que así lo dio a conocer Leandro Gutiérrez, gerente de Assbasalud, quien manifestó que la situación es muy preocupante porque los más de 28.000 usuarios que tenía ese centro hospitalario por cuenta de Asmet Salud, y el cual reducirá significativamente los recursos que ingresaban por cuenta de esa entidad y que se va debiendo cerca de 2.400 millones de pesos, sumándole el despido de más de 100 trabajadores, lo que agravaría el funcionamiento de la clínica.

“Lo primero es que a la fecha Asmet Salud nos debe 1.710 millones de pesos, que para una S municipal que vive única y exclusivamente de la capital que se deriva de la atención de los usuarios en la baja complejidad, pues es muy grave, si a eso le sumamos que además los usuarios a partir de este 3 de julio pasan a otras EPS con las que aún hoy no tenemos contratado, pues eso complica absolutamente la situación en la medida que nosotros no tendremos recursos de capital de esa población en el mes de julio es decir, 700 millones de pesos, por lo que eso implicaría hablar de 2.400 millones de pesos que no percibiría la entidad.

Financiera, administrativa y presupuestalmente, es muy fuerte para la entidad. Nosotros hoy tenemos contratado con Asmet Salud 28.000 usuarios, con la nueva EPS 17.000 y con Sanitas 5.000; si usted hace cuentas al irse a los 28 mil de Asmet Salud quedamos con menos del 50% de la población, lo cual es catastrófico para el funcionamiento de la entidad ya que el traslado se da porque está ordenado por la Superintendencia Nacional de Salud”.

Indicó que, se espera tener soluciones y estrategias para evitar que esto suceda y tratar de gestionar con las diferentes autoridades que esa plata no se vaya a perder.

