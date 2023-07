Giovanni Leal renuncia a precandidatura a la Alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

El diputado de Santander, Giovanni Leal, renunció a su pre candidatura a la alcaldía de Bucaramanga en donde buscaba recibir el aval del partido Verde para llegar al primer cargo de la capital santandereana.

Leal confirmó a Caracol Radio que esa decisión la había tomado desde el fin de semana pero que solo hasta hoy la hace pública, “me había inscrito como precandidato pero estamos manifestando el retiro de nuestra postulación, sin embargo, mantenemos nuestra postulación como diputado de Santander”.

“Me retiro básicamente porque desde las bases del partido que son los ediles le enviaron un comunicado al partido y ante la definición de una encuesta, para nosotros esto no genera una real percepción y el sentir ciudadanos, nosotros entendemos que las redes sociales tienen un poder muy fuerte y el concejal Parra ha tenido un movimiento muy fuerte, creo que el mecanismo idóneo no era una encuesta sino analizar las propuestas”, agregó el diputado.

El diputado Leal también dice que la mejor manera que tenía el partido para definir a quién se le entregaba el aval para la candidatura a la alcaldía de Bucaramanga era llegar a un consenso y no la realización de una encuesta popular.

Junto al concejal Carlos Parra, el diputado Leal se encontraba en la disputa por recibir el aval del partido Verde, incluso se había decidido que a través de una encuesta popular que se iba a empezar a realizar desde hoy se iba a definir quién iba a ser el candidato único, sin embargo, ahora lo que se conoce es que el concejal sería el único candidato.