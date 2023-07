En Nariño exigen medidas de recuperación económica

Pasto - Nariño

A escasos días de completar seis meses de registrada la emergencia que dejó a Nariño sin su principal vía de comunicación con el interior del país, son múltiples las afectaciones económicas y sociales que aún se registran en el departamento.

Según los gremios, la situación económica es cada vez más compleja debido a los constantes incrementos en el precio del combustible, que pese al compromiso del presidente Gustavo Petro de congelar las tarifas, estas siguen en aumento, causando sobrecostos en muchos productos.

A esta situación se suma la dificultad que tienen los vehículos de carga y de transporte para recorrer las vías provisionales entre el departamento de Nariño y Cauca, que a día de hoy no cuentan con las características necesarias para garantizar el abastecimiento de los nariñenses, teniendo en cuenta que estos corredores funcionarían como una medida temporal.

De acuerdo con Eugenia Zarama, directora ejecutiva de Fenalco en Nariño, esta crisis de conectividad no solo corresponde a las vías terrestres, sino también las aéreas, cuyas tarifas son bastante elevadas.

Varios sectores empresariales reclaman la presencia de la recién nombrada alta consejera para las regiones Sonia Ortiz en el departamento de Nariño, para analizar el avance de las estrategias de reactivación económica que trabajaron con el anterior consejero Luis Fernando Velazco.

“Luego de seis meses no ha pasado nada, para Nariño no hubo emergencia, no hubo presencia contundente por parte del Gobierno Nacional, si sostuvimos más de 30 reuniones en diferentes escenarios, sin embargo en ellas no paso absolutamente nada, ahí se notó el completo desconocimiento que el entonces consejero tenía sobre la región, y donde puso sobre la mesa unas propuestas que no se ajustaban a la realidad del departamento.” Indicó la empresaria.

Sectores en Nariño como el turismo, construcción, transporte, agropecuario, entre otros, siguen afectados por la falta de medidas contundentes para su activación económica.