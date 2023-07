Danilo Asprilla confirma acuerdo con Santa Fe: Tengo ganas de volver

Independiente Santa Fe sigue preparando la plantilla para afrontar el próximo semestre de la Liga Colombiana bajo el nuevo mando de Hubert Bodhert. De momento, solo el entrenador y el arquero paraguayo Antony Silva han sido confirmados como las contrataciones, pero en los próximos días podría quedar cerrada una nueva incorporación.

Se trata del delantero de 34 años, Danilo Moreno Asprilla, quien jugó durante la última temporada en el Beitar Jerusalem de Israel, club para el que marcó 18 goles en 39 partidos. En El VBar de Caracol Radio, el futbolista, que ya tuvo paso por el cuadro Cardenal en 2013, reveló que hay un acuerdo y solo restan detalles para que sea oficial.

“Estoy en Israel. Ya tengo un acuerdo con Santa Fe y estoy esperando acá, tratando de arreglar todo para que me entreguen la liberación y así poder viajar a Colombia”, dijo en principio el oriundo de Chigorodó.

“Estamos en conversaciones con ellos, antes de finalizar el campeonato había hablado con ellos. Tengo opción de renovación y les pedí el favor que me dejaran ir a Colombia, que quería volver y yo creo que en los próximos días se resuelve todo. Hablé hace como una semana con el director técnico, estuvimos hablando algunas cosas y estamos pendientes para que todo se pueda dar y pueda volver al fútbol de Colombia, la verdad tengo muchas ganas”, agregó al respecto.

Sobre su paso por la institución bogotana, manifestó que, si bien no tuvo mucha continuidad, pudo dar lo mejor de sí: “Yo estuve en el 2013. Teníamos un buen equipo, si bien no tuve muchas chances de jugar, cada vez que lo hacía, lo hice bien. Después me fui a Patriotas y me fue bien, luego di el paso a Europa, a Bulgaria”.

A los 34 años, Asprilla confía que puede sacar su buen nivel teniendo en cuenta que los delanteros experimentados abundan en el fútbol colombiano. “Yo a veces veo mucho fútbol colombiano, la mayoría de los delanteros, son jugadores que pasan los 30 años y les están yendo bien, eso me da muchas ganas de volver y si todo se da y vuelvo creo yo que me va a ir muy bien”.