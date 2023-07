¿Empujones y trago? Neymar es captado discutiendo en una discoteca

El reconocido deportista Neymar se encuentra disfrutando de sus vacaciones en su país. No obstante, los días que el futbolista tomó para descansar, alejarse de su rutina y distanciarse de los medios han sido todo lo contrario. Periodistas internacionales y sus fanáticos le han estado siguiendo la pista y el brasileño ha estado envuelto en varias polémicas, por lo que sus días no han estado rodeados de tranquilidad.

En las últimas horas, se conoció que Neymar hizo parte de lo que parecía ser una pelea. El brasileño fue captado en medio de una discoteca y allí estaba discutiendo con otro hombre. Los hechos ocurrieron en un bar de Rio de Janeiro.

En el clip de apenas unos segundos se logra identificar que Neymar estaba vestido con una gorra y una camiseta blanca. Además, llegó al lugar junto a su novia Bruna Biancardi, su hermana Rafaella y sus amigos. A su vez, Vinicius Junior, también reconocido jugador del PSG, estaba acompañando a su colega Neymar.

Del mismo modo, en el video se evidencia la reacción de Neymar ante un fuerte disgusto. De hecho, se observan empujones, algunos contra el futbolista, y se escuchan gritos. Fue tal la intensidad del momento que los guardias de seguridad decidieron intervenir para separar a los hombres y calmar la situación.

Pese a los hechos, aún se desconocen los motivos por los que Neymar estuvo envuelto en la pelea. Sin embargo, su comportamiento se hizo viral en redes sociales y ha sido noticia en los principales medios deportivos.

En el bar en el que se encontraba Neymar había un concierto del artista Thiaguinho. Este, al parecer, es el motivo por el que el futbolista asistió a la discoteca, pues poco después de que participó en la pelea, el jugador fue invitado a la tarima. Sin embargo, en cuanto la ciudadanía vio que el delantero estaba subiendo al escenario fue fuertemente abucheado y criticado.

Por otro lado, recordemos que hace unos días Neymar fue acusado de serle infiel a su novia. El deportista, que actualmente espera un bebé junto a su pareja, lleva ya varios meses junto a Bruna Biancardi. No obstante, su relación ha dado bastante que hablar.

Recientemente, el deportista compartió una imagen en su perfil de Instagram y junto a ella ofreció disculpas. Esto ha sido tomado como una forma de disculparse por una supuesta infidelidad: “Bru, ya me he disculpado por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública”.

Tras esto, los comentarios sobre el brasileño no han parado. Incluso, la hermana de Biancardi salió a defenderla al considerar que el comportamiento de Neymar es infantil.

Por ahora, Neymar cuenta con un par de días más de vacaciones antes de volver a París. Sin embargo, hay rumores de que no regresará al PSG y que firmará contrato con otro equipo.