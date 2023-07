Concesionario Juanautos El Cerro de Cartagena recibió reconocimiento de Renault

Cartagena

Para esta nueva edición del ‘Dealer of The Year’, RENAULT-Sofasa exaltó al concesionario Juanautos de Cartagena en la categoría Ciudades no Competidas por su destacada gestión.

En esta ceremonia, llevada a cabo en el marco de Renault 100% Electric Days en la ciudad de Barranquilla en la que la marca amplió su gama de vehículos eléctricos y anunció la llegada de cuatro de sus modelos E-TECH, se distinguió a este concesionario de la Red por sus altos estándares de respaldo y garantía de la marca.

“Para Juanautos es muy satisfactorio ser reconocido con esta gran distinción por Renault- Sofasa porque exalta nuestro trabajo en equipo. Esta condecoración también es una forma de agradecerle a cada uno de nuestros clientes, proveedores y empleados, por creer en nosotros”, indicó Antonio Yidios, Gerente General de Juanautos El Cerro.

“Renault Sofasa finalizó el 2022 con excelentes resultados comerciales siendo por quinta vez consecutiva, líder del mercado. Esto se debe al desempeño de los equipos de trabajo, pero sobre todo a la red de concesionarios que siempre nos ha representado con entusiasmo y profesionalismo. Son un pilar clave para nuestro crecimiento en Colombia”, aseguró Ariel Montenegro Presidente Director General de Renault Sofasa.

RENAULT-SOFASA, LA MARCA CON LA MAYOR RED DE CONCESIONARIOS DE TODA COLOMBIA

Con 136 puntos de atención y presencia en 51 ciudades de toda Colombia, la Red de Concesionarios de RENAULT-Sofasa es la que cuenta con mayor presencia en el país para ofrecer a sus clientes una experiencia de compra de total confianza brindando una gestión integral para todo su portafolio de vehículos con servicios de reparación, venta de repuestos originales, accesorios, pintura, seguros y opciones de financiación que se adaptan a cada una de sus necesidades.