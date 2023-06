Tulio Gómez: “América es el equipo que más le apuesta al fútbol femenino en Colombia”

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, se mostró esperanzado respecto a la final de la Liga femenina que el cuadro Escarlata estará disputando esta noche ante Independiente Santa Fe, serie que los bogotanos ganan 0-2. En diálogo con 10AM Hoy por Hoy, Gómez pidió que se juegen dos torneos de mujeres al año.

Tulio destacó la labor de su hija Marcela al frente del club, resaltando que el cuadro vallecaucano es el que más invierte en esta categoría a nivel nacional, aunque manifestando que a nivel general, el deporte se encuentra en crecimiento.

“El fútbol femenino está creciendo en Colombia y el récord de asistencia de un partido de fútbol femenino en Colombia lo tenemos en Cali, la final del año pasado fueron 38.500 hinchas″, comentó Tulio con orgullo, aclarando que hoy se esperan entre 20 y 25 mil aficionados en el Pascual Guerrero.

Gómez manifestó que las jugadoras recibirán un premio de conquistar el título de la Liga femenina: “claro, el año pasado que quedamos campeones el premio que dio la Dimayor se lo dimos a las niñas, 200 y pico de millones. América es el equipo que más le invierte al fútbol femenino en Colombia, el único que hace contrato a las niñas a 2 y 3 años. Esperamos que el próximo año haya dos torneos paralelos al masculino”.

Gómez elogió la labor de su hija Marcela al frente del equipo. “Todo lo bueno del fútbol femeino es merito de Marcela Gómez, no mío, se echó el equipo al hombre, trajo patrocinador, técnico y jugadoras”.

“Marcela fue la que trajo el técnico y la que ha contratado a las jugadoras, es un equipo muy competitivo. Hoy vamos a tener un rival muy fuerte como es Santa Fe, que es un gran equipo. Debo felicitar a Diego Perdomo, que hizo un buen trabajo en Huila y ahora en Santa Fe”, añadió al respecto.

El máximo accionista reconoció que no siempre ha sido fácil apoyar el fútbol femenino: “los primeros años perdimos mucha plata, afortunadamente el año pasado tuvimos un punto de equilibrio. Esperamos este año ser campeones y tener una buena Copa Libertadores”.

Al respecto, explicó que no han tenido ingresos por la venta de jugadoras. “Hasta el momento no hemos tenido ingresos, primero porque a las jugadoras no se les hace un contrato a largo plazo, no hay forma de vender los derechos. El caso de Linda Caidedo, no recibimos ni un peso, tampoco el Cali.

“Si Linda Caicedo hubiera tenido un contrato con el América a tres años, el Real Madrid hubiera tenido que pagarnos la cesión de ese contrato”, agregó, explicando al respecto.

Finalmente, Tulio Gómez felicitó a Ramón Jesurún, presidente de la FCF, por su apoyo al fútbol femenino. “También quiero felicitar al presidente Ramón Jesurún que ha apoyado mucho el fútbol femenino, trajo la Copa Libertadores y también va a traer el Mundial femenino Sub-20 para Colombia”.