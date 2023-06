Personería de Cúcuta expresa preocupación por aumento de fugas en centros transitorios

El personero de Cúcuta Karol Yesid Blanco, manifestó, que ha hecho la solicitud al alcalde para buscar medidas ante el hacinamiento en las estaciones de policía y cárcel Modelo, pero no ha sido posible, lo que vienen generando que se presenten de manera recurrente, fugas de estos centros de detención transitorio y que es otro factor que agudiza la violencia que vive Cúcuta.

“Hice la observación al señor alcalde que pareciera que solo da excusas en los temas de ciudad, manifiesta que el tema del hacinamiento, que es el foco de inseguridad en Cúcuta, es un tema de hace más de 30 años, dando excusas, al parecer, este tema de inseguridad no es la prioridad del alcalde” aseguró Karol Yesid Blanco, personero de Cúcuta.

Blanco expresó qué “se le preguntó sobre el tema de detección transitoria, manifestó no conocer, no saber del tema porque la secretaria de gobierno no se encuentra en el recinto, esto nos deja con gran preocupación”

Desde la personería han venido haciendo la advertencia de los posibles riesgos a los que están expuestos los cucuteños ante las constantes fugas y alto haciendo que se vive en estaciones de policía y cárcel.