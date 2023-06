Imagen presidencial, ¿hay forma de recomponer la desfavorabilidad?

En Hora20 el análisis a una serie de encuestas que se han publicado en las últimas semanas y que evidenciarían caída en la imagen positiva del gobierno, así como una mirada a la respuesta del presidente a estas publicaciones y las estrategias que se implementarían para enfrentar este panorama. Después una mirada a la situación de orden público en el país que pasa por retención de militares, alertas tempranas en Casanare y una alerta sobre cultivos ilícitos.

Después de las polémicas en las que se ha visto envuelto el gobierno en las últimas semanas, del fin de la primera legislatura y de los pronunciamientos del gobierno, se han publicado una serie de encuestas que buscarían reflejar qué viene pasando con el gobierno, todas apuntando en la dirección en que hay una caída en la imagen favorable del gobierno y un desgaste de las reformas e iniciativas de la administración Petro. La última encuesta publicada por Cifras&Conceptos evidencia una caída en la imagen favorable del presidente, pues en noviembre era del 62 por ciento, mientras que ahora en junio es del 42, lo que significa que la desfavorable llega al 55 por ciento. También cambia el apoyo por edades, por ejemplo, en noviembre en los jóvenes entre 18 y 25 años era del 70 por ciento, pero en la última encuesta es del 43.

Hace dos días la W Radio publicó una encuesta realizada por Datexco en la que la desaprobación del presidente llega al 60 por ciento, la aprobación se ubica en el 36; por regiones donde hay mayor desfavorabilidad es en Bogotá, Oriente y Caribe. Por otro lado, una encuesta del Centro Nacional de Consultoría a inicios de junio preguntó por la opinión por el presidente Petro: el 41 por ciento dijo que mala, el 34 que regular y el 23 dijo que buena. En el plano internacional CID Gallup ha revelado encuestas a nivel de América Latina con muestras de 1.200 personas por país, el presidente Petro en la medición de septiembre-octubre, tenía una calificación positiva del 62 por ciento; en enero era del 57 y en la publicación del 20 de junio se ubicó en el 39 por ciento.

Todas las mediciones que ubican al presidente con una positiva entre el 39 y el 45 por ciento demostrarían una caída en el apoyo al gobierno nacional, sin embargo, el presidente señaló esta mañana que estar en ese margen de favorabilidad indicaría que volvería a ganar las elecciones, una frase que también dijo el expresidente Duque hace poco más de un año. Por otro lado, la bancada del Pacto Histórico celebró hoy los logros de la primera legislatura afirmando que ha sido todo un triunfo.

Lo que dicen los panelistas

Para María José Pizarro, senadora de la república por el Pacto Histórico, evidentemente las encuestas demuestran desfavorabilidad, “no somos fatalistas con los resultados, es una invitación para conectar con la gente, no solo con la base, es hablar con los que nos votaron”, en ese sentido, comenta que las encuestas son variables, que hay resultados diferentes y lo que el gobierno no puede hacer es caer es gobernar con base en encuestas, “hay información para redirigir y actuar de manera efectiva, pero no solo basarnos en percepción ciudadana”.

Resaltó que todos los partidos y dirigencias nacionales tendrían que hacer autorreflexión para saber si cogemos de presente el país o no, “hay algo que la gente quiere recuperar y es el Petro estadista, porque si algo es valorado en el presidente es su capacidad de comprender el país, de analizar, de estar en la vanguardia, no se entiende el carácter reformista, pero siento que es una arista del presidente valorable y que es reconocida por la sociedad y la gente quiere recuperar a un presidente que entiende y conoce el país”.

Carlos Arias, experto en comunicación política, profesor en la Universidad Externado y socio fundador de la Firma Estrategia&Poder, señaló que no se puede minimizar estos estudios de percepción, “esto le viene pasando a muchos presidentes y a Petro le pasa temprano y le pasa de manera dramática y se puede leer tendencia que es difícil de revertirlo estadísticamente”, pues comenta que en ese sentido 26 encuestas muestran que la tendencia es a la baja rápidamente y revertirlo es un tema político. Sobre las encuestas, comentó que estudios como el de C&C muestran que los jóvenes son los que más se distancian del discurso presidencial, “pero son los jóvenes a partir de estallido social los que impulsaron dinámicas de acción política y electoral, los que llevaron a Petro al triunfo”, además, dijo que la “Twittercracia” le está haciendo mucho daño al presidente, “no entiende que no puede seguir gobernado por Twitter y que hay canales institucionales, no solo es gobernar por redes digitales, hay que gobernar en ejercicios de gestión pública y política eficiente”.

Camilo Granada, experto en comunicaciones, consultor, columnista y exalto consejero presidencial para las comunicaciones, señaló que la ciudadanía es impaciente frente a los gobernantes, “fruto de la dinámica, de los momentos políticos, entonces todo es más exigente y eso no es solo acá, es de otros países; en Europa el presidente Macron ha vivido un fenómeno similar atado a decisiones políticas, lo de Boric con constituyente, lo de Petro con la reforma salud, Macron con pensiones, eso no ocurre en el vacío, estos presidentes han tomado decisiones y eso impacta el apoyo ciudadano y genera una impaciencia”. Con lo cual, concluye que todo se basa en la impaciencia de la ciudadanía, las decisiones de política pública y un estilo de comunicación que es introvertido, “que es hacia su base”, afirma.

Aseguró que es posible revertir la tendencia de desgaste y de mala imagen en las encuestas, “si bien es cierto que uno no puede gobernar para las encuestas, sí se puede hacer con las encuestas y envía señales de qué no está funcionando y que hay un tema por corregir y cambiar la forma de comunicar, no diría que deba ser un gobierno más tibio o apaciguado, pero sí más amplio y menos pugnaz”.

Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario y consultor, recordó que el presidente mantiene utilizando su mayoría, su triunfo, “su mayoría que es de 700 mil votos que fue producto de una alianza y de la resistencia a Rodolfo Hernández y al uribismo, esa fuga ideológica era predecible si el presidente no tomaba decisiones que mostrara que es un gobierno para todos”. También comentó que lo de la inmediatez en los resultados y el hecho de haber sido oposición tan dura como la que hizo Petro al gobierno Duque, “pues no podían esperar un trato de condescendencia, y aunque hay excesos, no se pude desconocer que hay mucho ruido en apenas 10 meses de gobierno y eso sumado a un presidente radicalizando su discurso y que se empeña en temas innegociables y que no escucha voces de expertos”.

FICHA TÉCNICA ENCUESTAS

DATEXCO: Recopiló la información del 30 de mayo al 1 de junio de 2023 a través de la técnica de selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD. Se aplicaron 700 encuestas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años. Un margen de error del 3,7%. Encuesta financiada por W Radio.

Cifras&Conceptos: encuesta encargada por la misma firma. 1.729 encuestas realizadas entre el 3 y el 15 de junio de manera presencial. Margen de confiabilidad del 5%

CID GALLUP: encuesta realizada por CID Gallup en cada país mínimo a 1.200 personas. Margen de error del 2,8% con datos recolectados entre mayo y junio del 2022.

CNC: encuesta encargada por CM&, con una muestra de 306 casos y un margen de error del 5,9%. Las encuestas fueron recogidas el 05 de junio.