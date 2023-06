El Incremento del Valor del Arte Femenino: un avance en la equidad artística

Durante su vida, la pintora Lee Krasner recibió poca atención según algunos críticos, en gran parte debido a su matrimonio con Jackson Pollock. Sin embargo, en 2019, su obra ‘The Eye is the First Circle’ se vendió por 11,6 millones de dólares, convirtiéndola en una de las artistas femeninas más caras subastadas. Solo un año después, Tamara de Lempicka estableció dos récords en un corto período de tiempo. ‘Retrato de Marjorie Ferry’, un óleo sobre lienzo de 1932, se convirtió en su obra más cara al alcanzar los 21,2 millones de dólares.

Ethel Schwabacher hizo una carrera en las galerías de Nueva York durante las décadas de 1950 y 1960, para luego desaparecer. Recientemente, una exposición individual en la galería Berry Campbell en el barrio artístico de Chelsea agotó sus obras en tan solo un mes, alcanzando valores entre 165.000 y 400.000 dólares. Estas cifras son casi ocho veces más altas que el récord anterior alcanzado por la propia pintora en Christie’s (56.250 dólares) hace apenas tres años.

Pero ellas no son las únicas. En 2018, ‘Suddenly Last Summer’ de Cecily Brown se vendió por 6,6 millones de dólares, en comparación con el millón que obtuvo en su venta anterior en 2010. ‘Royal Fireworks’ de Helen Frankenthaler estableció un récord para la autora en 2020 al venderse por 7,9 millones de dólares. Sarah Crowner, Shara Hughes, Nermin Kura, Maria Lai, Alev Siesbye y Mary Weatherford también superaron sus récords anteriores de venta a mediados de 2018, según las cifras compartidas por Christie’s. Lo mismo sucedió con ‘Sin título’ de Lee Bontecou, que superó todas las expectativas en 2021 al alcanzar los 9,1 millones de dólares, y con ‘Orange Grove’ de Agnes Martin, que se vendió por 10,7 millones de dólares.

Históricamente, las ventas de obras de arte más importantes han estado dominadas por un selecto grupo de hombres famosos. Sin embargo, en los últimos años, las artistas mujeres han ganado protagonismo y han aumentado el valor total de sus obras vendidas en subastas en un 194% entre 2012 y 2022, según Artsy.

Resulta evidente que este fenómeno ocurre al mismo tiempo que el mundo está cambiando. Los museos están tratando de equilibrar sus colecciones, e incluso algunas pinacotecas están vendiendo arte de artistas masculinos para adquirir más obras de mujeres. Se están realizando exposiciones dedicadas exclusivamente a artistas femeninas, como “Invitadas” en el Museo del Prado, “Artemisia” en la National Gallery, “Lee Krasner” en el Barbican, “Hilma af Klint” en la Tate Modern, y “Women Artists and Global Abstraction 1940-70″ en la Whitechapel Art Gallery, entre muchas otras.

La 59ª edición de la Bienal de Venecia fue considerada la bienal de las mujeres, ya que exhibió más artistas femeninas que masculinos por primera vez en la historia. Las casas de subastas también están mostrando un especial interés en promover a las mujeres artistas. Por ejemplo, Sotheby’s organiza sesiones tituladas “(Women) Artist”, aunque han recibido críticas de cierto sector del público por considerar que exhibir solo a mujeres no está relacionado con la igualdad de género. Las galerías también están jugando un papel importante en este impulso hacia las artistas femeninas.

Según el informe “The Art Market 2023″, la representación de mujeres artistas en galerías ha aumentado en los últimos cinco años. De hecho, las galerías con menor proporción de artistas femeninas han experimentado una disminución en sus ventas. Aquellas con menos del 20% de representación femenina en sus programas se estancaron en 2022, mientras que aquellas con un 80% de representación experimentaron un crecimiento del 21% o más. Estos datos también se reflejan en las subastas. Artmarket revela que la proporción de la facturación en subastas generada por artistas mujeres se ha duplicado en los últimos 20 años, pasando del 4% al 8% de la facturación total.

Luis Gasset, director general de la casa de subastas Ansorena, señala que el aumento en el precio de las obras realizadas por pintoras se debe a las iniciativas de museos y fundaciones, interesados en mostrar el papel de las mujeres en el mundo del arte y en corregir la falta de reconocimiento histórico. Este interés también se refleja en el mundo editorial, con libros como “Ninth Street Women” de Mary Gabriel, que despertó el interés en cinco autoras de la Escuela de Nueva York que siempre estuvieron en la sombra de grandes pintores. Estas autoras incluyen a Lee Krasner, Elaine de Kooning, Grace Hartigan, Joan Mitchell y Helen Frankenthaler, quienes ahora han sido revalorizadas en el mercado del arte.

Lucía Mendoza, presidenta de la delegación de Madrid del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) y vicepresidenta de la Junta de ArteMadrid, afirma que los mercados responden a la demanda de la sociedad y en este momento la sociedad está reivindicando los derechos de las mujeres. Destaca el caso de Cristina Iglesias, cuyas obras están alcanzando precios muy altos en el mercado. Mendoza también menciona que los mercados pueden ser volátiles y que es posible que la valoración de algunas artistas que están en alza se desinfle en el futuro. Sin embargo, señala que la calidad y la contribución de una obra al ser humano son lo que perdura a lo largo del tiempo.