Cucuteña destacada académicamente en Georgia, Estados Unidos

Claudia Irina Garavis Montagut, una joven de 18 años , ha dejado huella en Georgia, Estados Unidos, mientras estudia Relaciones y Asuntos Internacionales con especialización en Ciencias Políticas en la prestigiosa Kennesaw State University. Desde su ingreso en agosto de 2022, Claudia ha demostrado un excepcional desempeño académico, respaldado por su dedicación y pasión por el campo de las relaciones internacionales. Además de su carrera principal, ha obtenido dos certificaciones en Derecho Internacional e Inteligencia y Seguridad Nacional.

“No solo me he destacado en el ámbito académico, sino también en la participación en el equipo principal de Naciones Unidas en la universidad. Desde el primer semestre, he representado a la institución y a Colombia en diversas conferencias, siendo uno de los momentos más destacados la participación en una conferencia en Carolina del Norte”. Afirmó Garavis

Claudia y su equipo recibieron los dos premios más altos de toda la conferencia, destacando su excelente trabajo y liderazgo. En su comité, ECOSOC, también fue reconocida como la mejor delegada.

Recientemente, fue elegida como presidenta del equipo de Naciones Unidas en su universidad para el periodo 2023-2024. Este logro refleja su habilidad para liderar y su compromiso con el trabajo en equipo. En su nuevo rol, Claudia continuará sirviendo a la comunidad estudiantil, promoviendo la importancia de las relaciones internacionales y fomentando el éxito del equipo en futuras conferencias y eventos