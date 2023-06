‘Piter Albeiro’ venderá en Estados Unidos reconocidas hamburguesas de Bucaramanga

Bucaramanga

Por medio de su cuenta de Twiter el humorista y empresario santandereano Alejandro Leiva más conocido como ‘Piter Albeiro’ dio a conocer que se hizo socio de una de la hamburgueserías más reconocidas de Bucaramanga. Esta nueva sede a la que llamará ‘El Garaje Go Burger’ tendrá lugar en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

“Mi vida no puede ser mas maravillosa, me hice socio con Esteban y Claudia los dueños de Hamburguesas el Garaje y le compré a un amigo un lugar perfecto para hacer historia Juntos. El sábado 1 de julio Bucaramanga tendrá en Miami la sede de El Garaje Go Burger los espero para darles un abrazo y que me compren muchas hamburguesas”, fueron las palabras que utilizó para dar a conocer la noticia.

Mi vida no puede ser mas maravillosa, me hice socio con Esteban y Claudia los dueños de Hamburguesas el Garaje y le compré a un amigo un lugar perfecto para hacer historia Juntos. El sabado 1 de julio Bucaramanga tendrá en Miami la sede de El Garaje Go Burger 😎🥰😞 los espero… pic.twitter.com/t1wvgRKhwv — Piter Albeiro (@PITERALBEIRO) June 27, 2023

Esta noticia ha generado muchas reacciones entre los internautas, en su mayoría positivas por esta nueva sede en esta ciudad de Estados Unidos en donde se podrá encontrar la famosa tártara y piña de la ciudad.

La apertura de esta sede será el próximo sábado 1 de julio.

