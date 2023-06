Lucas González: El primer objetivo es intentar ser campeón

En la tarde de este jueves, Lucas González fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de América de Cali, el estratega llega luego de un importante paso por Águilas Doradas, teniendo la mejor campaña en la historia del equipo.

En la rueda de prensa de presentación del bogotano estuvo presente Mauricio Romero, presidente de América de Cali y allí el entrenador expresó su deseo de cumplir con los objetivos del conjunto americano, entendiendo que el primero es intentar ser campeón.

“Más que nada, muchas gracias al Presidente, a Don Tulio por darnos la oportunidad de estar en un club de la magnitud como lo es América de Cali. Para nosotros es un orgullo enorme poder estar acá y liderar este proceso de institución, es un proyecto que nos ha cautivado enormemente. Nos caracterizamos como cuerpo técnico con lo que el club quiere buscar. Intentar ayudar a conseguir esos objetivos, disfrutar de la plantilla, de la hinchada y hacer que la comunidad pueda disfrutar del juego de este equipo”, expresó González.

El entrenador dejó ver la felicidad que significa para él llegar a una institución histórica y enfrentar su segundo reto en el fútbol profesional colombiano: “Me siento muy orgulloso de poder cumplir un sueño. Estando acá dimensionamos de la magnitud de este reto. Queremos que la hinchada se sienta orgullosa”, declaró González.

Una de las características del bogotano es su cercanía con las divisiones menores, en Águilas pudo estar muy pendiente de ellas y apartir de ahí realizó su trabajo: “A mí me encanta trabajar con futbol formativo. La mayor parte de mi carrera la he hecho con chicos jóvenes, no sólo acá en Colombia, sino también en España y en Australia. Es una de las cosas que más me enamora del proyecto, ayudar a que los jóvenes se consoliden en el primer equipo y ayuden a conseguir los objetivos”, declaró.

La llegada del entrenador a un club tan grande como América es un gran reto, sin embargo, Lucas González lo asumió sabiendo a lo que se enfrentaba: “Cuando llegas a un club como América tienes diferentes objetivos y el primero es intentar ser campeón. Intentar ganar a donde vayamos”.

Finalmente, envió un mensaje a los hinchas americanos para que acompañen el día de mañana (viernes) al equipo femenino en la gran final. “Quiero invitarlos a todos para la final del fútbol femenino. Ser campeón es muy difícil, llegar a la final es muy difícil, entonces hacerlo con el equipo femenino es un orgullo para nosotros”.