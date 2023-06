Guarda de tránsito salvó a un hombre que intentaba lanzarse de un puente en Medellín

Medellín

Una agente de tránsito de Medellín le salvó la vida a un joven que intentaba lanzarse desde un puente en la Calle 10 de El Poblado, en inmediaciones del Cc. Monterrey sur de Medellín. Tras varios minutos de interacción el hombre desistió de su intención y fue atendido por las autoridades ya que reportó graves problemas personales, entre ellos, intimidaciones por deudas de dinero.

La mujer salvavidas y a quien le será reconocida su labor por parte de la alcaldía, relató que se enteró de lo que estaba ocurriendo en la zona por la misma población que alertó sobre el caso, de inmediato se dirigió hasta donde estaba el joven y logró entablar una conversación con él y ganar de manera temporal su confianza en el puente y convencerlo.

“Llego y lo que me doy cuenta es que el joven tiene muchos problemas, tiene muchas condiciones emocionales que lo está llevando a este tipo de situaciones. El joven está siendo extorsionado por una nueva modalidad que tenemos en Medellín, qué es el cobro de una excursión y si no la pagan van a ser publicados como violadores. La idea es ayudar a este tipo de personas y no dejarlos solos”, relató la agente de tránsito Jhoana Cadavid.

Explicó que su labor como controladora del tránsito en la ciudad no solo se limita a mejorar la movilidad, sino que su rol como funcionaria pública la prepara para atender y acompañar este tipo de situaciones que no son tan esporádicas como se cree.

El alcalde de Medellín Daniel Quintero, mediante su cuenta de Twitter informó que la agente de tránsito calificada como heroína será condecorada “Johana Cadavid, agente de tránsito y heroína. Gracias por salvarle la vida a este hombre. La condecoraremos con la máxima distinción de la Alcaldía”, escribió el mandatario en la red social.