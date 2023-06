Procuraduría no descarta nueva inspección en oficinas del Dapre por caso Laura Sarabia

En la tarde de este martes, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, habló sobre la primera inspección disciplinaria que realizó el órgano de control en las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Cabe destacar que esta visita fue en desarrollo de la indagación preliminar iniciada contra Laura Sarabia y otros funcionarios por las presuntas irregularidades presentadas al someter a la prueba del polígrafo a Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera del hijo de la funcionaria.

“Como no enviaron una serie de información que se requería, la delegada correspondiente hizo la visita al Dapre, no encontró a varios de los funcionarios adecuados, no alcanzó a recolectar todo y se fue para efectos de hacer unos requerimientos especiales y lograr la obtención de toda la documentación necesaria para seguir con la indagación correspondiente. Es posible que se pueda volver a estas oficinas”, explicó Cabello.

Cabe recordar que los hechos habrían ocurrido cuando la exniñera, al parecer, fue llevada a esta entidad para establecer si habría o no hurtado un dinero de la vivienda de Sarabia.

