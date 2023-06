Cepeda sobre proceso de paz ELN: trabajamos para que se acaben expresiones de violencia

Pese a las dificultades y criticas sobre la ‘paz total’, propuesta por el presidente Petro, el Gobierno continúa avanzando en los diálogos de paz con el grupo armado ilegal, ELN. Sobre esto, habló en Caracol Radio el congresista y Iván Cepeda, quien aseguró que dentro de poco se espera mostrar avances a la ciudadanía sobre el proceso de paz.

“Nosotros en nuestra labor, que es la de estar en la mesa de negociaciones, evitamos hacer comentarios que no estén muy claramente marcados en lo que estamos haciendo. Como por ejemplo en torno a los acuerdos a los que estamos llegando y los desarrollos que está teniendo el trabajo, esto hasta donde nos permite ese margen de trabajo y de negociación hacerlo” afirmó Cepeda.

Asimismo, el senador indicó que se está trabajando de manera intensa para llegar a acuerdos con el ELN, pero que no puede dar muchos detalles. “Yo no me refiero sobre comunicaciones o mensajes que no estén muy claramente inscritos en ese marco muy preciso. Lo que puedo decir sobre el cese al fuego es que las delegaciones están trabajando intensamente. En la Habana hay un equipo que está terminando la preparación de los protocolos adicionales que ya había hecho la mesa de diálogos”.