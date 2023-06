MinDefensa confirma seis integrantes del ELN abatidos en Arauca

Bogotá D.C.

Los combates ocurren en zona rural del municipio de Arauquita, específicamente en el centro poblado de Puerto Jordán. Según pudo establecer Caracol Radio, son enfrentamientos entre las tropas del Ejército Nacional y el Frente de Guerra Oriental del ELN.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que son seis guerrilleros abatidos, cuatro hombres y dos mujeres. También se incautó material de guerra e intendencia, como cuatro fusiles, más de 420 cartuchos, proveedores y chalecos multipropósito. El Ejército Nacional asegura que se trata de una operación de estabilidad en la región, en el marco del Plan Ayacucho.

El funcionario también le respondió a Antonio García, uno de los máximos jefes de esa guerrilla, quien aseguró que existe un supuesto ‘plan de la extrema derecha junto con las Fuerzas Militares’ para realizar operaciones contra el ELN. “Se conoce que no cumplirán las órdenes de parar las acciones militares y de inteligencia”, dijo García en su cuenta de Twitter.

Velásquez aseguró que no es un plan de la extrema derecha, sino que se trata del cumplimiento del deber de las Fuerzas Militares. “A menos que ya se me pudiera catalogar a mí también como de extrema derecha porque no hay un cese pactado en este momento, no hay un cese que esté rigiendo”, aclaró el ministro.

El jefe de esa cartera indicó que desafortunadamente es el tema de la guerra y espera que, en la vigencia del cese al fuego firmado en La Habana, Cuba, se puedan generar espacios de tranquilidad para las comunidades.