Gobierno desde La Guajira, ¿cómo encontrar soluciones definitivas?

En Hora20 el análisis a la nueva estrategia del gobierno desde las regiones, se habló de la estancia del presidente por una semana en La Guajira, de las decisiones que espera la gente, de los temas que se deben solucionar y de la declaratoria de una emergencia económica para responderle pronto a las comunidades. Después daremos una mirada a la ponencia que busca tumbar la ley de paz total.

Este lunes el gobierno dio inicio a su nuestra estrategia “El gobierno con el Pueblo” una iniciativa que busca desplazar al Ejecutivo hacia las regiones para atender las necesidades de las comunidades y enfrentar los mayores desafíos de un departamento. El gobierno inició su recorrido por La Guajira con un consejo de seguridad y desplazando el tradicional consejo de ministros de inicio de semana a Riohacha con el fin de abordar temas como el acceso al agua, transición energética, titulación de tierras, la atención en el sistema de salud y para anunciar la declaración de emergencia económica y social por 30 días en los cuales el presidente vía decretos con fuerza de ley tomará decisiones que busquen el beneficio de las comunidades y lograr así atender el estado de cosas inconstitucionales

La Guajira es hoy uno de los departamentos que más problemas enfrenta, solo este año 39 niños han muerto por desnutrición y esta tarde la Contraloría anunció que más de 4 mil estudiantes han estado sin PAE este año y cerca de 122 mil están en riesgo de quedarse sin alimentos desde julio. También está el problema del acceso al agua, pues el 50,2 por ciento no cuenta con agua potable, un panorama que en la ruralidad llega al 86 por ciento. En materia de pobreza se estima que el 83 por ciento de Riohacha está en condición de pobreza y pobreza extrema, mientras que, en temas de desempleo, la cifra llega al 15 por ciento y la informalidad al 66. Por otro lado, está el desafío de la transición energética, pues este lunes el Ministerio de Minas anunciaba que La Guajira tendría la capacidad para garantizar electricidad a todo el país que actualmente cuenta con 23 proyectos energéticos, pero bajo las dudas de lo ocurrido con otros proyectos como los de Enel que decidieron retirarse.

Lo que dicen los panelistas

Para María Teresa Ronderos, periodista, columnista en El Espectador y directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, es positivo que el presidente vaya, que los ministros vayan, “el tema de La Guajira es complejo porque hay índices de pobreza enrome, pero es muy rico, exportó en 2022 $5.300 millones de dólares, las regalías del 21 y 22 por $225 millones de dólares, no es un tema de falta de recursos, es cómo se distribuye y a quién le llegan los beneficios”, por lo tanto, señala que el mensaje debe ser priorizar temas como agua, salud, infancia, desnutrición y ante la calamidad que se viene por el cambio climático y ahora con El Niño, “me parece que declarar emergencia por 30 días para dar un empujón a la coordinación de proyectos y transformar estos problemas es algo que se está pidiendo del gobierno que se arremangue la camisa y se ponga a trabajar”.

Sobre la emergencia económica, destacó que la pregunta clave es si es necesaria esta emergencia económica y social para mover obstáculos.

Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana y director del Cerac, señaló que es probable que la declaratoria de emergencia si es para atender esta situación, sea contraria a la constitución por la Corte Constitucional, “hay que recordar que no hay calamidad pública emergente, eso viene de tiempo atrás y no se puede argumentar legalmente, hay hechos sobrevinientes que pueden justificar esa declaratoria de emergencia”. También dijo que no es solo la profundización de la crisis, “tampoco por El Niño que es un hecho predecible, que está desde octubre y que no tiene conexión con las medidas que se puedan tomar para sobrellevar la crisis”. De otro lado, comentó que la base debe ser cómo establecer una nueva forma de relacionamiento con las comunidades y nueva forma de política pública, “pero si va a ir a relacionarse con lo mismo que otros gobiernos se relacionaron en La Guajira y desde la misma manera, no va a cambiar nada y será una frustración para las elecciones de octubre”.

Sobre el control constitucional, comentó que es automático y expreso, “de manera que lo que vemos es que comenzará la tensión institucional en este caso entre Corte Constitucional y el Ejecutivo, en la cual son el presidente y ministros responsables personalmente por los abusos que se cometan eventualmente en situación de emergencia económica”.

Para Amylkar Acosta, exministro de Minas, exsenador, columnista y gerente Región Administrativa y de Planificación Caribe, el gobierno en amparo de la emergencia económica puede poner en marcha proyectos para cumplir con la palabra empeñada por el Estado, “eso agota la paciencia y credibilidad de la gente. Ya se dijo, la Corte y el estado de cosas inconstitucionales a raíz de las medidas cautelares en defensa de la vida de los niños, adolescentes y comunidades indígenas que estaban en ese momento”. Agregó que lo mejor y lo que se espera que suceda, es que se cumpla por parte del Estado con la sentencia de la Corte, también poder avanzar en proyectos como el de la presa de Ranchería. “Es la oportunidad de destrabar el desarrollo de la ejecución de los parques eólicos de La Guajira que tienen inconvenientes producto de ese desencuentro entre proyectos desarrollados y comunidades que pretenden que se hagan valer sus intereses porque el territorio donde se dan proyectos es ancestral, son resguardos indígenas y es obligatorio hacer las consultas previas”.

Heráclito Landinez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, señaló que es importante este viaje del presidente porque significa que el presidente se apersone de lo que ha pasado en el departamento, “no es posible que después de tantos años, tantos temas estén tan inconclusos; no se ha delimitado el área marina con Venezuela, no se ha hecho y se tiene ese problema sobre la explotación misma en las aguas”. Aseguró que la declaración de estado de emergencia económico y social debe generar traslados y modificaciones presupuestales para abordar el problema, “porque no es solo un anuncio, son unos programas particulares de inversión, departamento, municipios. Hoy La Guajira es el ejemplo de lo que debe ser la gerencia pública del gobierno nacional”.

Sobre la emergencia económica apuntó que, si El Niño no es extraordinario, entonces nada es extraordinario, “que niños mueran de hambre, lo que pasa con pueblos originarios, cambio climático; el presidente está comprometido con la gente”.

Durante el programa, Wilder Guerra, doctor en antropología y exdirector del Observatorio del Caribe Colombiano y profesor de la Universidad del Norte, apuntó que la llegada del gobierno es un gesto positivo bien recibido dada la importancia que le da el presidente, “esta región se ha visto como una frontera remota de la nación y como reservorio extractivo, hay contrastes fuertes y a la vez hay esperanza en ese potencial que tiene el departamento en energía solar, eólica, la mayor parte de praderas marinas y caprinos que tiene el país, así como una posición privilegiada; La Guajira es reserva de la nación y tiene grandes oportunidades”. Además, afirmó que todo va a depender de las medidas y pactos ciudadanos que se den, así como el giro que se le den a las relaciones, “otros gobierno sí la han interpretado y han tenido éxito, López Pumarejo y Rojas Pinilla en temas de agua y reorganización del territorio, puertos libres, vocación con el caribe y nexos comerciales”, mientras tanto señaló que otros gobiernos no la han comprendido, “es un reservorio extractivo, una especie de región inversa donde no opera la ciencia, no hay importación, sino contrabando, donde la gente constituye una realidad que es como la pesadilla de la nación, es casi una isla, aun península”.