¿Es bueno dejar que los niños se aburran en vacaciones?

Colombia se encuentra en temporada de vacaciones de mitad de año, por lo que los pequeños del hogar están descansando del colegio y sus deberes académicos. En Caracol Radio estuvo la experta y filósofa Josefa Ros Velasco, quien recientemente publicó su libro y habló de la importancia del tiempo libre de los menores.

En este sentido, Ros Velasco mencionó que si bien es importante que los pequeños del hogar estén ocupados realizando todo tipo de actividades, también es importante que hayan momentos en donde se puedan aburrir.

En esta medida, la experta dijo que es importante que siempre hayan ideas sobre actividades que pueden hacer los jóvenes. “Deben haber opciones entre las que elegir, para seleccionar y llenar nuestro tiempo. Ese tiempo libre, ese tiempo del poder”

Sin embargo, Ros afirmó que es muy importante diferenciar entre el uso del tiempo de los adultos y de los menores. Esto último se debe a que los mayores ya conocen sus gustos y saben cómo organizar su tiempo para hacer esas acciones que les dan placer. “Los adultos hemos ido construyendo ese catalogo con el paso de la madurez y el reajuste de expectativas.”

Mientras que en el caso de los pequeños, estos apenas están conociendo el mundo y experimentando todo tipo de actividades, por lo que todo el tiempo están realizando acciones nuevas para conocerse qué les gusta. “Los niños tienen el catalogo en blanco, y muchas ansias de llenarlo. Ellos quieren llenarlo con muchas actividades, cosas distintas, no quieren repetir demasiadas veces la misma opción. Así que se encuentran ansiosos por descubrir aquello que encuentran significativo, que les causa placer. En seguida sino dan con la clave terminan en aburrimiento”.

A su vez, la experta aclaró la diferencia entre el aburrimiento y el no realizar ninguna actividad. “El aburrimiento y no hacer nada no son exactamente sinónimos. No hacer nada cuando se elige no tienen nada que ver con el aburrimiento. Recordemos que el aburrimiento es una experiencia dolorosa. Si nosotros decidimos no hacer nada para reconectar con nuestros pensamientos, o descansar porque así no lo autoprescribimos y estamos gozando de ese tiempo, eso no tiene nada que ver con el aburrimiento.”

Finalmente, señaló que no es buena idea que los padres obliguen a sus hijos a no hacer actividades para supuestamente descansar. “Uno se aburre cuando está sin hacer nada por obligación, y aquí es cuando nace la sensación de malestar porque estamos sin hacer nada obligados, cuando desearíamos estar haciendo algo de nuestra elección o que nos produzca placer. En ese sentido, cuando obligamos a los niños a estar sin hacer nada nos estamos equivocando. No tiene nada que ver el descansar con el aburrimiento.”