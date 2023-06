“Iniciaremos campaña y tendremos el aval del Verde el 13 o 14 de julio”: Carlos Amaya

Tunja

Desde Paipa en el desarrollo del ‘Gran Diálogo por Boyacá’ el precandidato a la Gobernación de Boyacá por el Partido Verde, Carlos Amaya afirmó que a mediados del mes de julio recibirá el aval para dar inicio a su campaña.

“Tendremos inicio de la campaña y el aval verde el 13 o 14 de julio, eso esperamos, pero en esta reunión Yamit Noé Hurtado quería tener un espacio, él con sus amigos que lo acompañaron en estos días en la agenda para poder manifestar su respaldo y tuve también esta oportunidad precisa y creo que indicada para poder proponerle a Yamit, quien fue alcalde de Paipa y exgerente del Hospital San Rafael de Tunja, que asuma la jefatura de debate de la campaña de la gobernación”, afirmó Carlos Amaya.

Asimismo, en el encuentro presentó a la candidata a la Asamblea, exconcejal de Paipa, Claudia Garzón y agregó que ya se han definido por lo menos 90 % de los avales para el departamento, de los cuales faltan 10 municipios por concretar, y que serán anunciados también el 13 o 14 de julio.

“Tenemos entregados 109 avales a las alcaldías, estamos pendientes por definir 10 municipios, en el caso de los concejos municipales se estima que se han entregado unos 800 solo del Partido Verde, pero de toda la base de datos que hoy ya nos están respaldando son aproximadamente 2.300 concejales, en la Asamblea vamos a tener 3 listas, que va a estar complejo porque además de los 110 candidatos verdes, vamos a tener como 350 candidatos de otros partidos”, afirmó Amaya.

Además, recordó que ya se unió a su proyecto político el partido ‘En Marcha’ y que se han venido adelantando conversaciones para finiquitar alianzas con Colombia Renaciente, Dignidad, La U, Cambio Radical, algunos del Partido Liberal y Conservador.

Insinuó que en tiempo de inscripciones continuará los días lunes, martes y miércoles en Bogotá realizando sus labores en la copresidencia del Partido Verde y una vez inicie su campaña formal estará 100 % en Boyacá. “Creo que vamos a ganar cuatro gobernaciones y 4 alcaldías capitales y están esperando que yo esté en las inscripciones”, dijo.

Finalmente, en medio del evento afirmó que es una injusticia los ataques que ha recibido por el caso de su suegro, de quien se ha divulgado que al parecer habría construido una propiedad en zona de reserva natural.

“Me parece maravilloso que la Procuraduría investigue, que frente a los rumores y las calumnias son los órganos de control que tienen que hablar; el problema del DMRI en Paipa no es un problema de mi suegro, es de cientos de familias, no solo de este municipio sino también Tuta, Firavitoba, es decir, esa decisión fue equivocada y hay que decirlo y como gobernador yo voy a pelear para que no solo se le restituya el derecho a las personas que ya le restituyeron el derecho, que recordemos bien que fueron 15.000 metros cuadrados que solo el 2% es una propiedad de mi suegro, insistiré en que le restituyan las más de 3000 hectáreas a personas que están seriamente afectadas donde se declaró un área de preservación que no tiene esas características, ahí no hay ninguna reserva forestal para que sea declarada así y lo que está pasando hoy es que hay campesinos que han dejado de producir, que sus tierras han perdido todo el valor, incluso el Instituto de Desarrollo de Boyacá pierden un 30% su valor patrimonial”, manifestó.