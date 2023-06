Pese a rebelión, jefe de grupo Wagner no enfrentará a la justicia Rusia: saldrá del país

Colombia

A pesar de la declaratoria en rebelión del líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, hecho que puso en aprietos al Gobierno del presidente Vladimir Putin por la amenaza que representó para las fuerzas militares rusas, la justicia de ese país no va a investigarlo ni acusarlo, al igual que a ningún integrante de esta milicia, debido al acuerdo al que llegaron para desescalar los enfrentamientos.

De acuerdo con la agencia AFP, el jefe de Wagner irá a Bielorrusia y no tendrá que enfrentar a la justicia, tras frenar el avance de sus tropas hacia Moscú, “con lo cual alivió la más grave crisis de seguridad en décadas en Rusia. La disputa entre Prigozhin y el mando militar ruso alcanzó tonos violentos el sábado cuando sus fuerzas capturaron un cuartel del ejército en Rostov, sur de Rusia, y luego marcharon al norte para amenazar la capital”.

El anuncio de no investigar a Prigozhin se dio horas después de que se confirmara que él viajaría a Bielorrusia, por lo que “Rusia no lo acusaría a él ni a miembros de su grupo”. El mercenario, de hecho, dijo que entendía la importancia del momento y que no quería “derramar sangre rusa”.

Pese al congelamiento de esta crisis, la Presidencia ucraniana consideró que el jefe del grupo Wagner “humilló al Kremlin y evidenció el desgaste del poder del presidente Vladímir Putin, pese a su renuncia a avanzar sobre Moscú tras negociar su retirada con Bielorrusia”. El asesor del presidente Volodímir Zelenski, Mijailo Podoliak, indicó: “Casi anulas a Putin, tomas el control de las autoridades centrales y de pronto te retiras... La élite de Putin ha vivido 24 horas de temor”.

Sin embargo, posterior a la salida de Prigozhin los combatientes del grupo paramilitar se han ido retirando de la región de Voronezh, fronteriza con Ucrania. El gobernador local, Alexander Gusev, aseguró que todo se desarrolla “sin incidentes”, y que “las unidades del grupo paramilitar Wagner están finalizando su retirada del territorio de la región”.

En medio de las reacciones internacionales sobre esta crisis, el empresario opositor ruso Mijaíl Jodorkovski lamentó el fracaso de la sublevacion de Wagner, pero hizo un llamado a la población para estar listos para nuevas rebeliones. “Ayer tuvo lugar una situación revolucionaria. Una sublevación en Moscú podía haber cambiado el poder. Dejamos escapar la situación, esto es un menos. Pero el régimen se debilitó a consecuencia de eso, esto es un mas. Surgirán más situaciones como esta”, aseguró.

Por otra parte y pese a esta desescalada, el ‘régimen de operación antiterrorista’ instaurado en Moscú y su región, tras la rebelión del grupo paramilitar, se mantendrá vigente como medida cautelar. “Imponentes patrullas de policía seguían desplegadas a lo largo de la principal carretera que lleva a la salida de Moscú, en el sur de la capital”, constató AFP.