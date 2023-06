Alberto Gamero: “Quiero dedicarle este título a todos los técnicos de Colombia”

Alberto Gamero por fin pudo cumplir su sueño de ser campeón de la Liga Colombiana con Millonarios. Luego de tres años y medio desde que llegó a la institución Embajadora, el técnico samario ya puede decir que logró la anhelada estrella 16 para el club mostrando un buen juego y siendo resaltado justamente por todo el fútbol del país.

En rueda de prensa posterior a la coronación del título, el entrenador de 59 años se mostró contento por conseguir el objetivo, pero a la vez es consciente que todavía hay camino por recorrer y el siguiente reto será lograr la clasificación a los octavos de la Copa Sudamericana.

“Seguir compitiendo, hoy somos campeones, ya el día lunes tenemos que viajar a otro compromiso, se nos vienen otros compromisos, la celebración es muy corta porque tenemos otro compromiso, pero vamos a seguir compitiendo y vamos a seguir cosechando triunfos y vamos a seguir peleando por darle más satisfacción a esta hinchada”, dijo sobre lo que se viene

Respecto al respaldo que le dieron las directivas, manifestó que es un proyecto serio que no solo con el título tiene valor. “Yo hablaba mucho con nuestras directivas, ellos estaban contentos con lo que estaba haciendo, hoy se consiguió un título porque lo estábamos buscando, este es un proyecto que se comenzó pero que no solamente con un título es valeroso, hoy teníamos también la posibilidad de no salir campeón y no iba a ser malo lo que se había hecho”.

Por su parte, Gamero no se olvidó de sus colegas de profesión y les dedicó el triunfo a los técnicos de la liga, así como hizo mención especial para Jhon Mario Ramírez. “Quiero dedicar este título a todos los técnicos colombianos, que camellemos, que sigamos, que en muchas cosas somos buenos. No es una profesión fácil, es una profesión dura. Se lo dedico a todos ellos. Al profesor Lusi Fernando Montoya, hoy hablé antes del partido. A todos esos técnicos que estamos trabajando y luchando por esta alegría”.