Grave denuncia contra el Hospital Santa Marta de Samacá

El pasado sábado 17 de junio, la mujer llegó a la entidad médica pidiendo ayuda, luego de haber sufrido una agresión que en este momento es materia de investigación y que la dejó con una grave herida en su rostro, según afirmó en entrevista para Caracol Radio, desde el momento en el que ingresó al Hospital, fue revictimizada.

“Yo sufrí un accidente el día sábado en el municipio de Samacá en horas de la noche, cuando pasó el accidente, fui al Hospital de Samacá porque tuve una lesión en mi rostro de gravedad, allá en el hospital me tomaron unas fotos, unas fotos que no son nada agradables para nadie y esas fotos andan circulando por ahí, por todos lados” explicó la mujer.

Dijo que la atención en el centro médico no fue la mejor; “La atención del centro, de las personas del centro, no fue una experiencia muy buena, ya que todo el mundo quería saber qué me había pasado, por el morbo, tanto enfermeras como personal de la vigilancia, doctores, auxiliares, todos estaban ahí metidos en una sala de procedimientos queriendo saber qué me había pasado y como yo me había tomado unas cervezas, me estaban diciendo que eso me pasaba por estar borracha, que por estar en la calle buscando lo que no se me había perdido, con términos así que no tienen que hacerse a la hora de uno ir a un centro médico” narró.

Denunció, además, que durante el procedimiento nunca le pidieron autorización para hacer públicas las fotografías de su rostro y mucho menos en medio del procedimiento médico.

“En la sala estaba la doctora, la enfermera, el vigilante, otra señora auxiliar, había policías ahí donde me estaban haciendo el procedimiento y entonces ya cuando me limpiaron, la enfermera que estaba atendiendo, que estaba haciendo el proceso con la doctora, me dijeron que tenían que tomar una foto para el procedimiento entonces yo dije – si es para el procedimiento que la tomen – pero a mí jamás me preguntaron si la podían publicar, yo no di autorización para eso. Yo jamás di autorización para que de mi tragedia se hiciera un morbo, eso es mi privacidad, eso es una cosa victimizante” reiteró.

Actualmente la mujer se recupera de las lesiones y afirmó que interpondrá las acciones legales pertinentes contra la entidad médica y las personas que estuvieron en el lugar durante el procedimiento sin que su presencia fuera completamente necesaria y que pudieron filtrar las imágenes.