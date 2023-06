Temblores HOY 23 de junio en Colombia: epicentro, magnitud y zonas afectadas

Desde muy temprano el Servicio Geológico Colombiano (SGC) comenzó a registrar movimientos telúricos en el territorio colombiano. En este caso, el primero se presentó en el departamento de Antioquia, municipio de Vigía del Fuerte, a las 2:56 de la mañana, sin embargo, fue un sismo superficial, es decir, no mayor a 30 kilómetros de profundidad y de magnitud 2.0, por lo cual no fue percibido en zonas aledañas al corregimiento.

A las 3:16 a.m. se volvió a presentar un temblor, esta vez con epicentro en el municipio de Piedecuesta, Santander, no obstante, al igual que en que ocurrió en Vigía del Fuerte, no se logró sentir en municipios cercanos, ya que también tuvo una magnitud de 2.0. La única diferencia real es que este sismo fue a una profundidad de 138 kilómetros bajo tierra.

Pocos minutos después, a las 3:21 de la mañana, otro movimiento telúrico se volvió a presentar en el departamento de Antioquia, más específicamente en el municipio de Librorina. Por el momento ha sido el más fuerte del día, con una magnitud de 2.4 a una profundidad de 256 kilómetros. Los otros municipios que pudieron percibirlo fueron San José de la montaña, y Belmira, sin embargo, no hay reportes de daños en los territorios.

Recomendaciones de seguridad ante un temblor

En el caso de que se presente una situación así, la primera recomendación es evitar pegarse a muros, a cristales o muebles como estanterías que puedan caerse.

También tener a la mano un botiquín de primeros auxilios, que contenga además otros objetos como:

Linterna.

Silbato para enviar señales.

Radio con pilas.

Extintor.

¿Cómo activar el Sistema de Alerta de Terremotos desde su celular?

Google compartió con el mundo una nueva función que tenía como finalidad no sólo alertar sobre los sismos, sino también provocar que la ciudadanía pudiera tomar medidas para protegerse.

Pasos para activar la alerta: