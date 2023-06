En Pereira avanza la recolección de firmas por el Referendo Nacional por los Animales

Pereira

¿Está de acuerdo en que se derogue, elimine, el artículo séptimo de la ley 84 del 89 que permite actos de crueldad con animales en las corridas de toros, corralejas, riñas de gallos, novilladas, becerradas, rejoneo y coleo, así como los procedimientos utilizados de tipo espectáculo?

Esta es la pregunta en la que se basaría el Referendo Nacional por los Animales, y que en cada ciudad del país tiene a un grupo de personas liderando el proceso de recolección de firmas, para que se pueda realizar el proceso que requiere del voto ciudadano para que se avale esta decisión en Colombia.

“Este es un mecanismo de participación ciudadana que nos convoca para definir y decidir en las urnas si estamos de acuerdo o no con que se elimine o derogue una norma de nuestro ordenamiento jurídico, y por ello se está convocando este referendo que tiene como propósito discutir sobre estas prácticas crueles con los animales en corridas de toros y demás. En todo el país tenemos un gran desafío y es recoger cuatro millones de firmas válidas ante la registraduría, para que se pueda surtir todo el proceso y que finalmente llevemos esta discusión a una jornada de urnas en donde decidiremos si o no a esta pregunta”, Explicó Jéssica Melo Parra, animalista integrante de la UPPA en Pereira.

Las actividades mencionadas en la pregunta pro-referendo, han sido señaladas en muchos de los procesos presentados en el Congreso de la República como, tradiciones y cultura de algunas de las regiones del país, ¿cómo responden a esto desde la organización de la convocatoria que lleva muchos años en búsqueda del aval?

“Frente a ese escenario que refiere que es una tradición cultural y demás en nuestro país, en los diversos debates que se han llevado en el Congreso de la República, se han convocado muchísimas audiencias en donde se ha podido poner en evidencia que este tipo de prácticas no obedecen a nuestras tradiciones culturales, además, pues si bien hay un arraigo de tradición, de todas formas en la Corte Constitucional también se establecieron unos criterios para poder realizar este tipo de prácticas en donde de pronto todavía de forma ininterrumpida han permanecido, es decir, lineamientos para poder realizarlas. En el caso de Risaralda, ya no tenemos este tipo prácticas, al menos taurinas, las peleas de gallos todavía persisten, en el caso de las prácticas taurinas que hace más de 12 años no se realizan, ya no podrían volverse a hacer porque ya se interrumpió en el tiempo”, aclaró la líder animalista.

En Pereira ya hay varios voluntarios realizando la recolección de firmas, sin embargo, para alcanzar el umbral requerido, es necesario de un trabajo arduo, por eso, está la convocatoria abierta para que más personas se unan y apoyen este proceso.

“En cada región se conformaron unos comités departamentales, ahí estamos unidas personas de varios municipios, tanto colectivos pero también rescatistas, activistas y demás, y de esta manera las personas pueden ser voluntarios para las jornadas de firmas que se están convocando o para ayudar en otro tipo de acciones como la divulgación de la información, y sin duda alguna, cualquier persona puede descargar el formulario que está en la página oficial del referendo por los animales, para recoger las firmas correspondientes; ahí las personas encuentran toda la información, de qué se trata, en qué consiste, cuál es la pregunta, cómo se debe firmar, cuáles con los comités que están conformados, cómo contactarnos, dónde se pueden llevar las firmas, ahí pueden encontrar estas bases”.

Las personas que quieran conocer más detalles sobre este referendo y la manera en que pueden ser parte del proceso que actualmente avanza con la recolección de firmas, pueden consultar la página www.referendoporlosanimales.com, o comunicándose al celular 311 736 4126.