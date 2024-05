Expulsaron de Colombia a un ciudadano australiano por presunta explotación sexual

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico, informó que gracias a unos reportes que se están haciendo con autoridades nacionales como Migración Colombia de personas que realicen conductas de solicitud de explotación sexual de menores en la ciudad, algunos de estos individuos extranjeros están siendo expulsados del país, si el delito no se consumó, pero hubo intención. Porque de lo contrario deberán afrontar un proceso judicial .

Es el caso de un ciudadano australiano que fue sorprendido en la capital antioqueña demandando servicios sexuales con menores, no fue capturado, pero sí fue reportado y eso sirvió para que Migración tomara medidas una vez que llegó a otra ciudad del país, así lo relató el mandatario Gutiérrez.

“Y esta persona estaba requiriendo justamente servicios sexuales e iba a realizar un pago. Efectivamente, pues lo que hace la policía en ese momento es decirle no, usted no puede realizar eso acá, pero no nos quedamos de brazos cruzados, vamos mucho más allá y ese reporte”.

El alcalde agregó que el hombre fue interceptado en otra ciudad del país a donde había llegado con la intención de hacer turismo, pero como ya estaba reportado , Migración lo interceptó.

“Ese ciudadano australiano, hace parte justamente del documento que le hemos entregado a migración y por eso esta persona al llegar a Santa Marta y al estar ya reportado por la alcaldía de Medellín y por migración, pues inmediatamente hace el registro en el hotel, llega a migración al hotel y esta persona es expulsada del país”, enfatizó el mandatario.

El señor Gutiérrez explicó que como este extranjero ya tienen identificadas otras personas que ya están siendo rastreadas para aplicarles la misma medida. Pero también se reportará el mal comportamiento ante las diferentes embajadas de los extranjeros que utilizan apartamentos de unidades residenciales para realizar conductas contrarias a la convivencia y que sean sus gobiernos lo que entren a mediar.