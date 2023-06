El mundo busca nuevas formas de encontrar movilidad sostenible: Asopartes

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Carlos Pineda, presidente de Asopartes señaló que Expopartes 2023, que se realizará en Corferias tiene como objetivo compartir con el mercado, los clientes, la postventa, los nuevos lanzamientos, la realidad del repuesto y la reparación de equipos para taller, así como el liderazgo femenino para el sector, un sector que tradicionalmente ha sido liderado por hombres.

Sobre los temas de transición energética y el sector, comentó que el mundo busca nuevas formas de encontrar movilidad sostenible, “esa transición es gradual, no encontramos el objetivo final todavía porque las tecnologías son costosas, no están completamente implementadas y los países hacen grandes esfuerzos económicos para que se dé ese proceso de transformación hacia las nuevas tecnologías”. De otro lado, dijo que les preocupa que el gobierno ha indicado que quiere poner una meta para no tener más vehículos a diésel y gasolina, “pero no es claro cómo se implementa esa transición y se contradice cuando dice que restringe los incentivos para vehículos de eléctricos e híbridos”.

Por último, dijo que avanzar en esa transición depende de la industria mundial en las cadenas de producción global y recordó que en países de Europa ha revaluado las metas en las fechas límites porque las tecnologías apenas se están implementando, “un eléctrico vale el doble que los de combustión, entonces es lograr que se implementen políticas públicas acertadas y que se alcancen posibilidades económicas de importación y comercialización de estos vehículos”.