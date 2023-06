Capturado uno de los responsables del intento de ‘fleteo’ al alcalde de Piedras, Tolima

Ibagué

Luego de que el pasado sábado 17 de junio en el restaurante La Cabaña ubicado en el sector de la comuna siete, irrumpieron tres hombres armados e intimidaron a un grupo de personas incluyendo a Julio César Góngora, alcalde del municipio de Piedras y su escolta. Hecho en el que resultaron heridos uno de los atacantes, el mandatario local y su hombre de protección.

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de uno de los presuntos ‘fleteros’, persona que llegó a un centro asistencial del corregimiento de Chicoral aduciendo que había sido herido en un intento de atraco, pero la investigación y las cámaras de seguridad tumbaron esta versión, al identificarlo como uno de los sujetos que ingresó al establecimiento de comercio a cometer el hurto.

La materialización de la captura de esta persona, que contaba con antecedentes por hurto agravado, homicidio y secuestro, se efectuó en el hospital San Rafael del Espinal, donde se recupera de las lesiones sufridas a raíz del cruce de disparos.

Es importante destacar que esta detención se logra gracias a la colaboración de la comunidad, por lo qué, el secretario de gobierno, Milton Restrepo, hizo un llamado a mantener esta alianza entre la Policía y la comunidad.

“Invitamos a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos para que no les suceda como al alcalde de Piedras que fue objeto de intento de ‘fleteo’ por no solicitar la debida protección de la Policía al momento de retirar sumas grandes de dinero. En esta época muchos llegan a la ciudad como turistas, unos de buena fe y otros a hacer de las suyas, no duden en poner al descubierto en la línea 123 obteniendo rápida respuesta de las autoridades”, indicó Milton Restrepo

Por su parte la comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Sandra Liliana Rodríguez, resaltó la realización de 70 actividades y diversas técnicas periciales especializadas, que hicieron posible la individualización del presunto delincuente.

“Con el aporte de varios frentes que nos suministraron información, logramos dar con el paradero de este sujeto; trabajamos para capturar a los otros individuos que hicieron parte de este hecho. Reiteramos a los ibaguereños y visitantes que quienes vayas a sustraer de las entidades bancarias grandes sumas de dinero, que cuenten con el apoyo de la Policía Metropolitana y no corran riesgos al movilizarse sin protección”, recalcó la coronel Sandra Liliana Rodríguez Castro

El sujeto será judicializado por los delitos de homicidio agravado tentado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravadas.