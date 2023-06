Supersalud ha recibido más de un millón de quejas por inconformidades en el servicio

Cartagena

En el marco de un foro de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en Cartagena, el Superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán, respondió a las críticas lanzadas por los exministros Fernando Ruíz y Alejandro Gaviria en este evento sobre una “inacción” del Gobierno Nacional en el sector de la salud por la reforma que se tramita en el Congreso de la República.

El funcionario aseguró que las EPS han dejado de girar una alta cantidad de recursos a entidades liquidadas y actualmente activas a lo largo de la historia. Reiteró que no se puede hablar de una “inacción” del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que se quiere proteger a la red pública, fortalecer la oferta y asignar mayores recursos para la prima que se le paga a la salud.

“Las EPS han dejado de girar 23 billones de pesos frente a entidades liquidadas, entidades que están en proceso liquidatario y entidades que hoy están activas y no les han pagado a los prestadores. No podemos hablar de inacción cuando estamos hablando de toda una estructura de protección a la red pública con asignación de recursos para creación y fortalecimiento de opciones de oferta en el territorio nacional. No podemos dejar de mencionar el esfuerzo financiero que hizo el actual Gobierno por primera vez al cierre de 2022, cuando el incremento que se hizo para la prima que se paga en salud para la protección de las personas fue el mas alto en la historia, pero además se hizo de manera simultánea para el contributivo como el subsidiado”, expresó.

Durante su intervención, el Superintendente de Salud reveló que durante los últimos 10 meses se han recibido más de un millón 100 mil quejas por inconformidades de los servicios, 32% de ellas asociadas a súplicas de vida por demoras en asignación de citas con especialistas, inoportunidad en la entrega de medicamentos y en la prestación de los servicios de imagenología. Diariamente se radican casi 3.900 manifestaciones de informidad.

“Lo que se ha evidenciado es que existe un importante porcentaje de ellas, el 32%, que corresponden a súplicas de vida es decir circunstancias en que las personas buscan a la Superintendencia para que a través del apoyo y la gestión se generen intervenciones en el proceso para evitar que la persona fallezca o el familiar de quien está accediendo a nosotros. Eso preocupa porque está demostrando una circunstancia en que hay personas que están afiliadas a un proceso dentro de la rutina del sistema, hay un responsable asegurador detrás de ellos, pero en realidad hay una desprotección y una falta de aseguramiento real”, puntualizó.

Ulahy Beltrán advirtió que no habrá prestadores de salud intocables frente a una vigilancia y control.