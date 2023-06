Daniel Cataño: “Se consiguió un resultado que, entre comillas, es favorable”

Medellín

Daniel Cataño, volante de Millonarios, destacó el empate conseguido en el juego de ida de la final del fútbol colombiano en Medellín ante Atlético Nacional. El antioqueño aseguró que buscarán conseguir un gol pronto en Bogotá y dio un parte de tranquilidad sobre la molestia que lo obligó a ser sustituido en el juego.

“Un partido importante, se jugó bien, se consiguió un resultado también que, entre comillas, es favorable, es un empate de visita, pero la serie está abierta para los dos equipos, estamos con los pies en la tierra y sabiendo de que esto no ha terminado, apenas se jugó el primer tiempo y se viene un partido bastante complejo en Bogotá, esperamos sacarlo adelante que es lo que vamos a buscar”, señaló del juego.

De su molestia, explicó: “bien, gracias a Dios, por el tema del tobillo y la lesión anterior, cuando patié ese balón cruzado me lastimé, entonces por protegerlo muchas veces del dolor se me cargó la pantorrilla, pero no es nada grave, es simplemente para estar bien para el sábado”.

Del juego de Millonarios agregó: “el equipo se paró bien, hizo un buen partido, buen planteamiento, se comportó a la altura, pero creo que allá debemos ser más intensos, buscar más el arco rival porque estamos de local y hay que tratar de buscar un gol rápido que nos ponga por delante en el marcador”.

Mientras que del planteamiento de Nacional, dijo: “estaba entre las posibilidades de ellos, ellos también tienen su gente y quizás pensaron que era una forma en la que podían hacernos daño, era válido. Nosotros nos comportamos muy bien defensivamente y eso es lo más importante. Tuvimos una faceta que también es buena tenerla para cualquier momento”.