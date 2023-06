Alberto Gamero tras la final ida: “Las opciones más claras las tuvimos nosotros”

Atlético Nacional y Millonarios disputaron el partido de ida de la final del fútbol colombiano en Medellín. Fue un empate sin goles, pero digno de una definición por la manera en la que los dos equipos vivieron y afrontaron el compromiso, con mucha táctica y también deseo de conseguir un resultado favorable para lo que será la vuelta en Bogotá.

En rueda de prensa posterior al compromiso, el entrenador Embajador, Alberto Gamero, analizó lo que dejó el juego, resaltando la intención de ambos equipos de salir a buscar el resultado, así como destacó que pudieron dominar zonas en las cuales los antioqueños son fuertes con hombres como Dorlan Pabón y Jarlan Barrera.

“No estoy de acuerdo en la mentalidad de no querer perder porque es futbol, se juega bien y pierdes; tuvimos la mentalidad de venir a buscar el partido y de poner el partido en una zona donde Nacional no sea fuerte, que es la zona 2 y zona 1 de ellos, porque lo dije en la previa, tiene dos jugadores de media distancia que controlamos bien. Fue un partido de ida y vuelta, nos atacaron y nosotros intentamos atacar. Fue un partido de buscar querer llevar el resultado, lo tuvimos, no lo alcanzamos, Nacional también tuvo y queda abierto con un buen juego de ambos equipos”, dijo a groso modo el técnico samario.

Cambios de Cataño y Vega, por prevención

“Se viene de partidos consecutivos y es normal, los cambios fueron por calambre, no por una molestia muscular, fueron calambres, ellos mismo piden los cambios y nosotros, antes les dije, tenemos un partido más, no vayamos a hacer un esfuerzo mayor y no pueden estar el sábado, fueron valientes al decirme, los que están quieren jugar y entrar y afortunadamente entraron bien”.

¿Qué buscó con el ingreso de Larry y Pereira?

“Manejar el balón por dentro. Larry y Pereira y el mismo Giraldo, cuando estuvo, tiene buena posesión de balón, intentamos proteger la media distancia de Dorlan, Jarlan y Gómez, son jugadores que iban a buscar eso. Silva con su experiencia, busqué que me marcara un jugador como Banguero y que también me lo atacara y cuando entró Larry y salió Cataño, el equipo se vio más sólido, Nacional no tuvo más llegada y el partido fue de control”.

Las opciones claras fueron de Millonarios

“Esto no es de merecimiento, enfrentamos un gran rival que también jugó y propuso, nosotros por jugar bien, no sobrepasamos a Nacional, fue un partido digno de final, donde Nacional por momentos nos quitó el balón y nosotros se lo quitamos y lo atacamos. Las opciones más claras las tuvimos nosotros, es una llave abierta para el sábado y los grandes equipos siempre van a proponer, yo creo que Nacional va a ser lo mismo en Bogotá”.

¿Se traslada la presión para Bogotá?

“La presión la tuvimos desde que salimos de Bogotá, fue impresionante nuestra hinchada, la presión la vamos a tener de local o visitante uno quiere jugar de local porque conoce todo, pero esto no quiere decir que tengamos alguna ventaja, vamos a enfrentar un gran rival y no hemos ganado nada, ni Nacional ni nosotros. Procurar corregir cositas y salir a buscar el otro partido”.

Situaciones por corregir

“Hay cosas que uno siempre corrige, hubo dos o tres desatenciones y hay que corregir, tuvimos transiciones de defensa a ataque donde no culminamos bien y hay que corregir, en tiros de esquina también, esto es de corregir siempre. Vamos a ver cómo llegó Álvaro”.

De Autuori a Hernán Darío Herrera

“No me sorprende porque nosotros los entrenadores trabajamos entre semana, el profe tuvo que haber visto algo para poner a los dos mediapuntas. Comencé a recordar... ese partido nos lo hizo Hernán Darío Herrera en Bogotá con Dorlan y Jarlan de mediapunta, ese partido ya nos lo había hecho, pero no era Autuori, la sorpresa fue esa, que no fue Autuori el que ya lo había hecho, pero coincidieron. A mí se me vino a la cabeza la media distancia, tuvimos que tratar de cambiar cositas, porque tal vez el equipo fue inteligente, porque se abrían y me hacían estirar a los dos centrales y lo corregimos”.

¿Y si hay penales?

“Este es un equipo que todos los días entrena penalties, hay jugadores que tienen confianza. Yo vi un equipo muy humilde, con los pies sobre la tierra, sabiendo que vamos a enfrentar un buen rival como Nacional, hay que buscarlo todo”.