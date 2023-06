Agencia Nacional de Seguridad Vial capacitará 900 conductores en Cartagena

Cartagena

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sigue recorriendo las regiones e incentivando la movilidad segura de todas y todos los colombianos. En esta oportunidad con su programa ‘Juntos protegemos la vida en la vía’ llega al departamento de Bolívar, donde durante una semana capacitará en total a más de 900 transportadores de carga y de pasajeros, de los cuales, 339 operadores de Transcaribe ya participaron entre el 20 y 21 de junio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El enfoque de las actividades es práctico y experiencial, donde los transportadores fortalecen sus conocimientos y destrezas sobre inspección operacional, uso del cinturón de seguridad, velocidades adecuadas, cómo hacerse visible en la vía y reducir puntos ciegos y técnicas de conducción. Asimismo, el programa tiene como componente de innovación que los asistentes tienen la posibilidad de capacitarse en simuladores con tecnología de realidad virtual, donde identifican factores de riesgo y a partir de allí prevenir siniestros en el contexto real.

Las ventas siguen bajando: comerciantes por obras en Av. Daniel Lemaitre

“Con este programa fortalecemos las herramientas de cuidado a través de experiencias vivenciales de los conductores con otros actores viales, cada conductor recibirá su certificado. Sin duda estamos convencidos de que, con el apoyo de las autoridades de tránsito, las empresas en los territorios y, sobre todo, con la ciudadanía, vamos a prevenir los siniestros viales; no necesitamos contar más muertos para entender que respetar las normas de tránsito salva vidas. Por eso, los invitamos a que hagamos un cambio por la vida y que la vía no les quite la oportunidad de seguir compartiendo con sus seres queridos”, aseguró Lina María Huari, directora (e) de la ANSV.

La programación de capacitación inició en Transcaribe y continúa su programación al servicio de los conductores de transporte de carga y pasajeros de la región, desde las 8:00 a.m. en los siguientes puntos:

• 22 de junio – Km 6 vía Mamonal, junto a la Estación de Servicio Distracom

La Olas.

• 23 de junio – Transmamonal / Carrera 100 #34b -50).

• 25 de junio - Planta Bavaria Sede Cartagena / Km 1 vía Turbaco, sector bajo

Miranda.

“Para nosotros, como operadores, este tipo de iniciativas nos hacen crecer personal y profesionalmente. El poder capacitarnos permanentemente nos hace mejores conductores, y nos hace entender la gran responsabilidad que tenemos en la vía. Aun cuando encontremos imprudencias en la vía, nosotros podemos contribuir a prevenir los siniestros en nuestra ciudad”, manifestó Gastón Trujillo Zambrano, conductor de Transcaribe.

Con este programa, la ANSV ha llegado a más de 9.200 transportadores de Bogotá y los departamento de Boyacá, Santander, La Guajira, Cundinamarca, Meta, Magdalena, Atlántico y Bogotá. Durante los próximos meses se estará desarrollando en Valle del Cauca, Cauca, Huila y Antioquia.