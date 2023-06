Wërapara, chicas trans: un documental que narra la vida de 6 mujeres trans indígenas

Dentro de poco los colombianos tendrán la posibilidad de disfrutar del documental Wërapara, chicas trans. Dicha película ha pasado los últimos meses por distintos festivales y ha sido un éxito total. Detrás de este proyecto estuvo Claudia Fischer.

La fecha en la que llegará a las salas de cine será el 22 de junio. Este documental se centra en narrar la historia de vida de seis mujeres trans de la comunidad indígena Embera Chami, quienes residían en el municipio de Jardín, Antioquia. Las seis protagonistas de la historia son del resguardo indígena Karmata Rua y se llaman Marcela, Jaima, Roxana, Alexa, Gina y Pamela

Ahora bien, en el documental las seis mujeres indígenas trans cuentan su lucha por construir su identidad, la diversidad, y sus expresiones artísticas y espirituales en medio de un contexto complejo.

Al respecto, en Caracol Radio hablaron Marcela Panchi, artesana y escultora, y Roxana Panchi, artesana y agricultora. Ambas coincidieron en que vivieron rodeadas de discriminación y no fue nada fácil su proceso de identidad de género.

Por un lado, Roxana Panchi comentó que desde pequeña tenía un presentimiento sobre su identidad de género. “Decidí desde muy pequeña, a los 13 años, convertirme en una chica trans. Pero me daba pena mostrar a la comunidad. Pero con la educación, mi mamá y tratar con toda la comunidad el cambio.”

A su vez, Roxana manifestó que las primeras personas que se enteraron de su sexualidad fueron sus amigos, y por último su mamá. No obstante, por mucho tiempo Roxana intentó ocultar la verdad, hasta que años más tarde contó la verdad y su relación con su mamá fue muy positiva.

“La gente me decía que tenía movimientos femeninos. A veces decía que era un varón, peor por pena me tocaba actuar. Pero yo tenía hormonas de mujer y me llamaban la atención los hombres”, Roxana Panchi.

Pese a esto, Roxana aclaró que en un principio vivió discriminación. “La gente nos discriminaba mucho. En un tiempo no nos querían aceptar, se burlaban o hacían comentarios. Pero las cosas se han calmado un poco.”

Mientras tanto, Marcela Panchi agregó que también vivió discriminación, pero que al ser de una generación anterior que Roxana vivió con más dificultades para poder hacer visible su sexualidad y no sufrir discriminación. “Mi vida fue más dura y me tocó una época de mucha discriminación, de maltrato. Me daba miedo mi papá, mi mamá, y mi comunidad. Crecí en esa sociedad”.

“Pero me siento orgullosa decir que soy chica trans del campo. Yo no soy capaz de estar en la ciudad. Muchas de las chicas trans del campo se dedicaron a la prostitución y a algunas chicas trans del campo las mataron, otras viven” agregó Marcela Panchi.