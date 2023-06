¿Sabía que la avena cubana ni tiene avena ni es cubana? Aquí le contamos la receta

La avena cubana llegó al país aproximadamente en el año 2005 con la fundación de la reconocida empresa que lleva el mismo nombre, gracias a la pareja de esposos Aristóbulo Rojas y Blanca Hernández en la ciudad de Bogotá, luego de esto y gracias a la popularidad de sus productos se extendieron hacia más ciudades como lo son Cali y Medellín.

No obstante, la famosa avena cubana no tiene nada que ver con su nombre, puesto que no tiene nada que ver con la reconocida isla centroamericana y tampoco tiene el elemento principal de la bebida, el cual es la avena, así que si se pregunta cómo es que se hace, aquí le damos una receta que no es la misma de la empresa, pero si es muy similar con el sabor que la caracteriza.

Cabe aclarar que el nombre no tiene nada que ver con Cuba, sino que la receta es 100% colombiana y solo se le llama así por un tema netamente publicitario y comercial, cosa que lograron, ya que cuando se menciona lo primero en lo que puede pensar una persona es en el producto.

Receta casera de la avena cubana

Teniendo en cuenta que la avena cubana no contiene avena como tal, las personas se podrían preguntar cuál es el secreto del sabor de esta bebida, la respuesta está en el almidón de yuca. En muchos lugares lo hacen con fécula de maíz, mejor conocida en Colombia como Maicena, pero la realidad es que el sabor característico solo se consigue del almidón de yuca. A continuación le explicamos paso a paso cómo realizarla:

Ingredientes: Para poder realizar aproximadamente 900 ml de avena necesitará 50 gr de almidón de yuca, 500 ml de agua y la misma cantidad de leche preferiblemente entera, una rama de canela, 50 gr de azúcar blanca y esencia de vainilla.