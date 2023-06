Miércoles 21 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy definirán si envían a la cárcel o no a dos policías implicados en la presunta exigencia de dinero para dejar en libertad a implicados en delitos

En la tarde del martes 20 de junio el Juzgado Primero Penal Municipal de Calarcá realizó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de los uniformados Oscar Eduardo Rojas Salguero y Nicolás Fernando Ramos Vargas quienes y fueron judicializados por los delitos de concusión y falsedad ideológica de documento público.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los policiales presuntamente exigían hasta dos millones de pesos para alterar documentos relacionados con capturas para dejar en libertad a los implicados en hechos delictivos.

En la audiencia se dio la intervención del abogado defensor Gustavo Gómez quien argumentó que la solicitud de la Fiscalía 20 seccional de Armenia carece de los protocolos respectivos en cuanto a los testimonios e interceptaciones telefónicas.

A partir de las 7 de la mañana será reanudada la audiencia donde se espera la decisión del juzgado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Gobernación del Quindío, por los posibles retrasos en el contrato para el desarrollo de las obras de reparación que se adelantan en la vía Río Verde Pijao.

Desde el ministerio público del Quindío señaló que investigarán los cronogramas de ejecución, los cuales según denuncias evidencian que el porcentaje de cumplimiento va en el 10 del 40 % que estaba contemplado para el tiempo que ha transcurrido de este 2023.

De igual manera, el Ente de control indicó que se revisarán los 16 nuevos puntos críticos, adicionales a los 20 inicialmente contemplados en el negocio jurídico, para determinar las afectaciones que se podrían presentar a nivel contractual, en una obra que, por su ubicación, en zona de la cordillera, es crucial para la ciudadanía, que se ve perjudicada por cuenta de los taponamientos que se producen en la vía.

El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales, con el fin de verificar la ocurrencia de situaciones o actuaciones presuntamente irregulares, para identificar o individualizar al o los posibles autores de la aparente falta disciplinaria.

Al respecto el líder de Asocomunal Darío Marín, confirmó la delicada situación en cuanto a la mala planificación que no ha permitido los avances de las obras que son determinante para mejorar la movilidad de la zona cordillerana.

Sostuvo que el contrato de rehabilitación de la vía para reparación de 20 puntos críticos, aunque hay otros 16 que no están incluidos lo que obliga a su intervención ya que es clave para el avance.

Desde la secretaría de Infraestructura sostienen que van en un 13% de ejecución y que está pendiente la aprobación del asfalto por parte de la interventoría para poder abrir el frente de trabajo sobre la carpeta asfáltica.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

4 homicidios se registraron el fin de semana en el departamento del Quindío

2 casos se dieron en Armenia y 2 en Montenegro. Al respecto, El teniente coronel Julio Fernando Mora Escobar, subcomandante encargado de la policía Quindío indicó que en el barrio Salvador Allende, al norte de la ciudad, fue asesinado un habitante de calle con arma blanca mientras que en el barrio La Milagrosa fue herido de gravedad un menor de 17 años de edad, quien horas después fallece en centro hospitalario.

Asimismo, en el ´Emporio Cafetero´ en medio de un caso de intolerancia fue lesionado con arma blanca un hombre de 58 años falleciendo en vía pública, por otro lado, en el barrio Caldas del mismo municipio se presentó un ataque sicarial donde muere un sujeto de 31 años de edad, quien registraba antecedentes judiciales y portaba un brazalete del Inpec

Por otra parte, fue capturado un hombre e inmovilizado un vehículo que tienen relación con el caso del cuerpo sin vida que fue arrojado en una bolsa a zona boscosa del barrio Obrero de la capital quindiana.

a la fecha son 93 los homicidios que se han registrado este año en el Quindío, frente a 78 del año anterior. Destacó que el 53% de casos han sido esclarecidos en el Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

a la cárcel fue enviado un hombre, investigado por el asesinato del compañero sentimental de quien fuera su pareja Calarcá (Quindío),

Un fiscal del Quindío imputó a Julio César Ardila Restrepo como presunto responsable del asesinato de Ferney Rubiano Bocanegra. Según la investigación, la víctima mortal sostenía una relación amorosa con la expareja sentimental del ahora procesado.

La evidencia física recopilada determinó que el investigado se reunió con su expareja el pasado 10 de junio en el centro de Calarcá (Quindío). En el encuentro Ardila, al parecer, le reclamó de manera airada a la mujer por estar saliendo con Rubiano Bocanegra. En medio de la discusión, presumiblemente el capturado le insistió agresivamente a la mujer para que reanudaran la relación. Ante este hecho, Rubiano Bocanegra habría intentado defender a la mujer, momento en que fue herido de gravedad con un arma corto punzante por el imputado.

La contundencia del material de prueba aportado por la Fiscalía permitió que Ardila aceptara su responsabilidad en el cargo de homicidio. Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías envió a prisión al hombre señalado de cometer el crimen.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Capturado por agredir a su madre en Calarcá, Quindío

El teniente coronel Julio Fernando Mora Escobar, subcomandante encargado de la policía Quindío y comandante operativo de seguridad ciudadana del departamento, manifestó que al sujeto de 21 años se le acusa de violencia intrafamiliar agravada

Un hombre aún sin identificar falleció como consecuencia de las lesiones que sufrió luego de que al parecer se lanzará anoche desde el puente de la calle 10 que comunica al sector del éxito cristal con la glorieta de la ibérica sobre la avenida centenario de Armenia, la emergencia fue atendida por los bomberos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cerca de 1000 personas se concentraron en la plaza de Bolívar de Armenia con camisetas blancas, carteles y banderas de Colombia rechazaron las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro, la manifestación fue pacífica

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Denuncian venta de puestos en filas de renovación de la licencia de conducción en el Quindío

La denunciante asegura que quienes venden su turno lo hacen hasta por $200.000 en Armenia. Manifestó que es insólito que haya ciudadanos que se lucren a las afueras de los Centros de Reconocimiento de Conductores, CRC.

Mencionó que no hay control por parte de las autoridades en este tipo de casos.

Por su parte, el teniente coronel Julio Fernando Mora Escobar, subcomandante encargado de la policía Quindío y comandante operativo de seguridad ciudadana del departamento, afirmó que hasta el momento no han recibido denuncias sobre la venta de puestos para renovar la licencia de conducción

Invitó a evitar caer en el círculo de la venta de cupos o trámites en medio del proceso de renovación del pase

Desde la secretaria de transito de Armenia reiteraron la invitación a los ciudadanos a renovar la licencia, pero si no alcanzaron el día de ayer lo mejor es no conducir hasta efectuar el proceso para evitarse multas e inmovilización de los vehículos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Gerente de Empresas Públicas de Calarcá Kurt Wartski Patiño, informa a la comunidad que debido a la afectación de la fuente hídrica San Rafael, dada tras el accidente presentado en la vía la línea el pasado 9 de junio de 2023, que ocasionó el cierre de abastecimiento de esta quebrada hacia la planta de tratamiento, se presentarán cierres parciales en algunos sectores de la ciudad para garantizar la prestación del servicio de acueducto.

Los barrios que lleva dos días sin servicio de agua entre la 1 de la tarde y las 6 de la tarde son Villa Grande, La gran Vía, Balcones, Laureles, Balcones de la Villa, La Floresta, Porvenir, Villa Astrid, Varsovia, La Huerta, Llanitos Piloto, Llanitos Guaralá, Plazuelas de la Villa, Penitenciaría, Bioma, Jardín Botánico, Milcíades Segura, Bosques de la Bella, La Bella, Potosí, Colores, Ecomar, Laureles, Valdepeñas, Rincón del Bosque y Montecarlo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Organismos de gestión del riesgo en el Quindío están en alistamiento preventivo ante la temporada de menos lluvias con el fin de evitar emergencias

Precisamente son altas las temperaturas que se registran en el departamento y por ende aumenta la probabilidad de las emergencias que pueden generarse relacionadas con los incendios de cobertura vegetal.

La secretaria del Interior del departamento, Juana Gómez, evidenció que ya se han presentado situaciones como caída de árboles por los fuertes vientos y un incendio en el municipio de Circasia así que llamó la atención de los ciudadanos a acatar las medidas como no arrojar vidrios y cigarrillos encendidos, también evitar las quemas para disminuir los riesgos.

Así mismo el director de la oficina municipal de gestión del riesgo de la ciudad, Javier Vélez, manifestó que la actual temporada podría extenderse hasta finalizar el año e incluso hasta inicios del 2024.

Entre las recomendaciones que entregó a la comunidad está la de evitar exponerse a las altas temperaturas porque podría generar afectaciones en salud y no realizar quemas en cobertura vegetal ya que con los fuertes vientos la afectación sería mayor.

Recordó que los adultos mayores y niños deben ser priorizados con la hidratación y el uso del protector solar.

Vale anotar que de acuerdo con el IDEAM se reporta alerta amarilla por incendios de cobertura vegetal en Salento, Calarcá, Córdoba y Buenavista.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante las denuncias en redes sociales sobre un video donde se evidencia el maltrato que sufre un perro dentro de una veterinaria en Armenia, los dueños del establecimiento oh my pets ubicado en la carrera 19 norte en Armenia aclararon que el hecho si ocurrió, pero fue en diciembre del año pasado y la personas involucrada en los malos tratos ya no trabaja con ellos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias políticas, Bryant Naranjo Raigoza, actual concejal de Armenia será candidato a la alcaldía de la capital quindiana por el Partido de la U. Naranjo recibió de forma oficial el aval para su candidatura ayer 20 de junio en Bogotá.

Mientras que Jaime Martínez, que utiliza la figura de “Batman”, como parte de su campaña política desde hace varios años recibió el aval del partido Verde Oxígeno, como candidato a la alcaldía de Armenia.

Martes 20 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío