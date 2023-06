Incendios y caída de árboles, principales emergencias por estos días en Pasto

Pasto-Nariño

El Cuerpo de Bomberos atendió tres incendios de cobertura vegetal, algunos de ellos a causa de quemas controladas u otros factores. El organismo de socorro hizo un llamado a la comunidad para fortalecer las medidas de prevención, principalmente en esta temporada cuando se avecina el fenómeno del niño.

“Cuidar y proteger nuestra naturaleza, si venimos al campo por favor no lanzar cerillos encendidos, no lanzar colillas de cigarrillo encendidas, no hacer fogatas, no llevar cristales y dejarlos allá porque por el efecto lupa se puede presentar un incendio de cobertura vegetal, la basura que llevemos al campo” así lo explica el comandante de Bomberos, teniente Ricardo Méndez.

Durante esta temporada se tienen previsto cambios drásticos de temperatura, por lo cual se realizan recomendaciones para que desde ya los ciudadanos se enfoquen en acciones de prevención no solamente de conflagraciones, sino también de los fuertes vientos que se presentan en la capital nariñense.

“Yo creo que cuidar la flora y la fauna es responsabilidad de todos, estamos en la temporada de menos lluvia, donde hay la posibilidad que un 85% se presente el fenómeno del niño, esto quiere decir que vamos a tener muchas oleadas de calor muy fuerte, vamos a tener muchos vientos, mañanas frías, con heladas, de igual manera se pueden presentar volcamiento de árboles”

Caída de árboles Ampliar

Los Bomberos atendieron tres emergencias por incendios forestales en los sectores de San cayetano, Mijitayo alto y la Loma del Morasurco, que consumieron al menos cuatro hectáreas de páramo, además de catorce intervenciones por caídas de árboles, además de otros incidentes que se reportaron en diferentes puntos de la capital nariñense.