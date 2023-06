Se complica el proyecto para regular la marihuana: reforma se quedó sin tiempo ni apoyos

En el penúltimo día de legislatura, la plenaria del Senado avanzó con el último debate del proyecto de acto legislativo que plantea la regularización del consumo recreativo de cannabis. Sin embargo, el desarrollo de la discusión complicó las cosas para esta iniciativa que este martes 20 de junio se jugará su última carta para salvarse.

“La verdad yo nunca había visto un acto legislativo tan enredado en el Congreso. Estamos apenas a 24 horas de que acabe la legislatura y desgraciadamente una vez más se levantó la plenaria del Senado”, explicó el autor del proyecto, el representante liberal Juan Carlos Losada.

Lo que pasó fue que el proyecto, según las cuentas del Gobierno, no contaba con los votos suficientes, lo cual llevó a que buscaran levantar la sesión. La oposición, siendo consciente de esas complicaciones, comenzó a presionar para que se votara, en busca de que se hundiera la iniciativa.

La polémica se desató luego de que la bancada del Pacto Histórico se retirara buscando deshacer el quorum, y aprovechando que miembros de Cambio Radical, en protesta a que no habían sido escuchados, también se habían ido previamente. Para no hacerle juego al Gobierno, sin embargo, los miembros de Cambio regresaron a la sesión, pero antes de que se completara el número requerido para seguir con la sesión (54 senadores), el presidente Alexander López decidió cerrar el registro y levantar la sesión por el no quorum.

Esta decisión, aunque parece que era la única alternativa para que no fueran derrotados en la votación, igual terminó complicando las posibilidades del proyecto, en tanto ahora solo queda un camino, y también que Cambio Radical, que iba a ser clave con el apoyo de unos senadores, quedó molesto.

Primero, con este nuevo aplazamiento y dado que es una reforma constitucional, el proyecto se juega su última chance este martes 20 de junio, pues no se podrá discutir después. Es decir, la opción que tiene la iniciativa para salvarse y finalizar con éxito su trámite es que se apruebe en último debate este martes. Sin embargo, por la misma falta de tiempo, solo se podría si Senado acoge el texto de Cámara, y así no se tiene que conciliar nada. Es posible, pero se ve muy complicado.

El segundo motivo, la molestia de los senadores de Cambio Radical, fue expuesto por Carlos Fernando Motoa.