Carolina Rosales es la nueva directora ejecutiva de Invest in Cartagena

Cartagena

El Consejo Directivo de Invest in Cartagena ha seleccionado a Carolina Rosales como la nueva directora ejecutiva de la agencia de promoción de inversión, cargo que asume a partir de la fecha.

Rosales cuenta con una amplia experiencia en la promoción para la internacionalización de las empresas del departamento de Bolívar, que desde hace 10 años fungía desde su rol como asesora de exportaciones en Procolombia en la regional Cartagena, facilitando el diseño y la ejecución de la estrategia de globalización de las empresas del territorio.

“La llegada de Carolina es una gran noticia debido a sus grandes potencialidades como promotora de los negocios de la ciudad y el departamento. Desde el Consejo Directivo estamos seguros que cuenta con el liderazgo y el dinamismo que necesitamos para posicionar a Cartagena como un destino de inversión de talla mundial a través de Invest in Cartagena”, afirmó Santiago Rizo, presidente del Consejo Directivo de Invest in Cartagena y gerente general de CARINSA.

Carolina es profesional en finanzas y negocios internacionales y especialista en gestión de negocios internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar; con maestría en creación y gestión de empresas innovadoras de la Universidad de Valencia, España.

En la Dirección Ejecutiva de Invest in Cartagena, Carolina asume los retos de trabajar por la promoción de Cartagena y Bolívar como destinos de inversión de talla mundial y en la atracción de inversiones sostenibles que permitan fortalecer el tejido económico y social del territorio.

Por su parte, Carolina manifestó que trabajará incansablemente por “la estrategia de promoción de inversiones del territorio para consolidar los encadenamientos productivos y el impacto en nuestros indicadores macroeconómicos que movilice el empleo, el desarrollo social y económico de la región, y que catapulte nuestra balanza comercial”. Agregó que trabajará “en la articulación con los entes públicos y privados para identificar proactivamente los proyectos que apalanquen la estrategia de promoción de inversión y el mejoramiento del clima de negocios del territorio”.

De igual manera, instó a los aliados a “crear espacios conjuntos de trabajo para la identificación y solución de necesidades de los inversionistas y empresarios para seguir facilitando el desarrollo de los negocios y mejorar el clima de inversión”. Y además, añadió que “potenciará la estrategia de promoción de Invest in Cartagena como una fuerza de venta de la ciudad en el mundo, mediante el fortalecimiento de la estrategia de branding de la agencia para generar valor a nuestras audiencias donde reflejemos nuestra evolución y planes futuros y que el sector privado y público apueste por el rol de la agencia para la ciudad y el departamento”.

Desde el Consejo Directivo también agradecen la gestión y ejecución estratégica de Diana Mesa González, quien estuvo como directora encargada de Invest in Cartagena durante los dos meses de proceso de selección, y quien seguirá con su importante rol en el acompañamiento jurídico de la entidad.

Desde su fundación en 2014, Invest in Cartagena ha sido una organización referente en el proceso de atracción de inversión y mejoramiento del clima de negocios. Gracias a este trabajo de posicionamiento internacional, Cartagena logró el 1er lugar del “American Cities of the Future”, por tener la ‘Mejor estrategia para atracción de inversión de América’ entre 451 ciudades, publicado por la revista FDi Magazine del Financial Times.